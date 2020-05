Tapahtuma-ala vaatii selkeitä päätöksiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rajoitukset ovat johtaneet siihen, että elinkeinon harjoittaminen on tehty mahdottomaksi.

Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry toteaa edustavansa alaa, joka on kohdannut koronaviruksesta aiheutuneen sulkeutumisen ensimmäisenä ja pääsevänsä siitä eroon viimeisenä.

Tapahtumateollisuus työllistää yli 50 000 henkilöä ja sen arvo on noin viisi miljardia euroa. Vientiin rinnastettavaa tuloa on noin miljardi euroa. Tapahtuma-ala on kasvanut viime vuosikymmenenä vuosittain yli kymmenen prosenttia ja sen kerrannaisvaikutukset aluetalouksiin ympäri Suomea ovat merkittävät. Tapahtuma-alaa ovat niin yritystapahtumat, messut kuin yleisötilaisuudetkin.

– Kokoontumisrajoitukset ovat johtaneet siihen, että tämän elinkeinon harjoittaminen on käytännössä tehty mahdottomaksi, Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry toteaa.

Yhdistyksen mukaan tapahtumateollisuus tarvitsee selkeyttä päätöksentekoon, ohjeiden pitää olla selkeitä ja pitäviä, jotta kansalaisten luottamus ja uskallus osallistua tapahtumiin palautuu ja liiketoiminta pääsee käyntiin.

– Viranomaisilta toivomme päätöksiä ja lupia uudenlaisten tapahtumien järjestämiseen kuten drive in -elokuviin tai konsertteihin.

Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry:n mukaan tapahtumateollisuus on valmis auttamaan ja antamaan oman panoksensa tapahtumien turvallisuuden parantamiseen ja toivoo pääsyä työryhmiin, jossa tämän alan avautumista suunnitellaan.

– Vain järjestämällä turvallisia tapahtumia ihmisten luottamus palautuu.

Tapahtumateollisuus sanoo tarvitsevansa akuutisti yritystukia selviytyäkseen kriisin yli.

– Muuten selviämme ja uskomme kasvuun myös tulevaisuudessa, Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry toteaa tieotteessaan.