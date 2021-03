Tanskassa koronapassi käyttöön – ilman ei pääse kampaamoon eikä museoon

Tanskassa ryhdytään avaamaan yhteiskuntaa asteittain pääsiäisen jälkeen.

Kansanedustaja Sari Multalan (kok.) mielestä Suomessa pitäisi ottaa mallia Tanskasta, jossa on löydetty polku kohti yhteiskunnan avaamista.

– Uskon, että tätä Suomikin tarvitsisi: yhteistä ja yhtenäistä viestiä ja sitoutumista ensin rajoituksiin, sitten tapaan ja aikatauluun pois rajoituksista. Rajoituksia jaksetaan noudattaa paremmin, jos on näkymä normaaliin, Sari Multala kirjoittaa Twitterissä.

Kansanedustaja on jakanut toimittaja Annukka Oksasen tviittiketjun, jossa kerrotaan, minkälaista toimista Tanskassa on sovittu laajalla parlamentaarisella tuella.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen esitteli myöhään eilen maanantai-iltana aikajanan koronarajoitusten purkamiseksi asteittain. Tavoitteena on, että valtaosa rajoituksista on purettu, kun kaikki yli 50-vuotiaat on rokotettu, kertoo The Local -lehti. Avaamisen mahdollistaa poliittinen sopu koronapassista.

– Koronapassi käyttöön heti huhtikuussa. Ilman sitä ei pääse kampaamoon, ravintolaan, museoon, jne, Annukka Oksanen kertoo.

Koronapassissa on tieto rokotuksesta, tuore tieto negatiivisesta testituloksesta tai tuoreesta, ei enää aktiivisessa vaiheessa olevasta tartunnasta. Koronapassia edellytetään, jotta tiettyjä palveluita saa käyttää.

”Avain on passi ja hillitön testatus”

Heti pääsiäisen jälkeen 6. huhtikuuta Tanskassa avataan kouluja ja esimerkiksi kampaamot, joissa edellytetään koronapassia.

Kaksi viikkoa myöhemmin 21. huhtikuuta avataan suuremmat kauppakeskukset sekä museot, taidegalleriat ja kirjastot, joissa edellytetään koronapassia. Ravintolat saavat aloittaa ulkotarjoilun.

Kaksi viikkoa sen jälkeen 6. toukokuuta konserttipaikat, teatterit ja elokuvateatterit avataan ja ravintolat saavat avata sisätilansa.

Viimeisenä 21. toukokuuta iltakoulut ja muut koulutuspaikat saavat avata, samoin kuin urheilupaikat.

– Kaiken avaamisen ehtona, että kansalaiset jatkavat samaan tyyliin kuin tähänkin asti eli noudattavat rajoituksia, Oksanen raportoi.

Oksasen mukaan Tanska aikoo välttää kolmannen aallon ja avata yhteiskunnan, kun muu Eurooppa sulkee taas.

– Avain on passi ja hillitön testatus (nyt noin 300 000/päivä), Oksanen kertoo.

