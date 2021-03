Tanskan pääministeri: Ostamme kaikki ylimääräiset rokotteet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mette Frederiksenin mukaan yhteiskunta pyritään avaamaan kesään mennessä.

Tanska on ilmoittanut ostavansa kaikki mahdolliset koronavirusrokotteet mailta, joille on ehtinyt kertyä jo ylijäämää. Tavoitteena on avata yhteiskunta ennen kesälomakauden alkamista.

TV2-kanavan mukaan pääministeri Mette Frederiksen matkustaa loppuviikosta Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzin kanssa Israeliin. Johtajat pitävät EU:n yhteisiä rokotehankintoja riittämättöminä.

– Meidän on kiihdytettävä rokotteiden tuotantoa. Uskon, että Israel voi olla asian suhteen merkittävä kumppani, Frederiksen sanoi.

Pääministerin arveltiin viittaavan lausunnoillaan myös Saksaan, jossa Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan rokotteiden kysyntä on jäänyt ennakoitua vähäisemmäksi. Monet saksalaiset pitävät kielteistä negatiivista julkisuutta saanutta tuotetta tehottomana verrattuna saksalaisen BioNTechin ja Pfizerin kehittämään mRNA-rokotteeseen. Jopa miljoonaa AstraZenecan rokoteannosta on tällä hetkellä käyttämättä Saksassa.

Mette Frederiksen totesi, että maassa ollaan siirtymässä yli 65-vuotiaista jo yli 50-vuotiaiden rokottamiseen. Prioriteetti on ryhmillä, joilla arvioidaan olevan muita korkeampi riski vakavaan taudinkuvaan.

Pääministeri keskustelee maanantaina muiden puolueiden kanssa koronarajoitusten laajemmasta purkamisesta. Tavoitteena olisi edetä asteittain noin kahden viikon välein. Yhteiskunta saataisiin auki suurilta osin jo toukokuussa, jos kaikki yli 50-vuotiaat ja riskiryhmät on ehditty tuolloin suojata.

Mette Frederiksenin linjaus koskee vain Euroopan lääkevirasto EMA:n hyväksymiä koronarokotteita. Esimerkiksi Tshekki on tilannut Venäjältä Sputnik V -rokotteita, joilla ei ole vielä myyntilupaa EU-alueella.