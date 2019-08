Tanskan pääministeri Grönlannin ostamisesta: ”Absurdia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen pitää puheita Grönlannin ostamisesta absurdina.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ottanut useamman kerran esiin aikomuksen ostaa Grönlanti Tanskalta.

– Grönlanti ei ole myytävänä. Grönlanti ei ole tanskalainen. Grönlanti kuuluu grönlantilaisille. Toivon kovasti, ettei tätä (ostamista) ole tarkoitettu tosissaan, toteaa pääministeri Mette Frederiksen CNN:n mukaan.

– (Grönlannin pääministeri) Kim Kielsen on tietysti tehnyt selväksi, että Grönlanti ei ole myytävänä. Keskustelu päättyy tähän, Frederiksen niittasi.

Trump vahvisti viimeksi sunnuntaina halunsa ostaa Grönlanti. Trump mukaan se on ”strategisesti kiinnostava ja me olisimme siitä kiinnostuneita, mutta meidän on keskusteltava siitä heidän kanssaan hieman”. Hän kuitenkin lisäsi, että asia ei ole prioriteettilistan kärjessä.

Yhdysvallat on uumoillut aiemminkin Grönlannin ostamisesta. Viimeksi asialla oli presidentti Harry S. Truman vuonna 1946. Tätä ennen Yhdysvaltain ulkoministeri William Seward oli kiinnostunut saaren ostamisesta vuonna 1867.