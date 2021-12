Tanskan koronaräjähdys: Nyt eniten tartuntoja maailmassa suhteessa väestöön

Tanskassa todetaan nyt eniten koronavirustartuntoja maailmassa väkilukuun suhteutettuna. Yhdysvaltain Johns Hopkins -yliopiston ylläpitämän tietokannan mukaan Tanskassa on todettu viikossa noin 1 200 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden.

Esimerkiksi kiihtyvässä epidemiassa olevassa Britanniassa luku on alle 800 ja Yhdysvalloissa noin 360.

Päivittäiset tartuntaluvut ovat 5,8 miljoonan asukkaan maassa kovia. Eilen uusia tapauksia todettiin 8 314.

Tunnettu amerikkalainen tutkijalääkäri Eric Topol huomauttaa Twitterissä, että Tanskan väestöstä 77 prosenttia on saanut molemmat rokoteannokset ja 23 prosenttia kolmannen annoksen. Hänen mukaansa viruksen omikronmuunnoksesta on tulossa pian maassa hallitseva.

Alta löytyvät kuvat näyttävät Tanskan viikoittaisen tartuntamäärän kehityksen väkilukuun suhteutettuna verrattuna joukkoon muita maita. Toisessa kuvassa näkyvät Suomen ja Tanskan käyrät.

The country with the highest cases/capita in the world now is Denmark, with 77% of its population fully vaccinated, 23% boosted, soon to be Omicron dominant.

(The US is 61% vaccinated, 15% boosted, avg ~120,000 cases per day, w/ >66,000 hospitalizations) pic.twitter.com/RG2MVk8tfb

