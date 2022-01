Tanskalta vastaus Venäjälle: Sota-alus ja hävittäjiä Baltiaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusministerin mukaan sotilailla ja kalustolla vahvistetaan alueen turvallisuutta.

Nato-maa Tanska aikoo lähettää 160-henkisen fregatin sekä neljä F-16-hävittäjää Baltian alueelle, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

Fregatti KDM Peter Willemoesin on määrä lähteä kohti Baltiaa lähipäivien aikana. Sen toiminta-alueena on Itämeri. Hävittäjien on määrä saapua tammikuun lopussa alueelle turvaamaan ilmatilaa.

Tanska vahvistaa sotilaallista läsnäoloaan Baltian maissa kiristyneessä tilanteessa. Venäjä on keskittänyt suuret sotajoukot Ukrainan rajalle ja esittänyt samalla Natolle ja länsimaille kovia vaatimuksia. Kreml on muun muassa esittänyt, että Naton on käytännösssä vetäydyttävä pois Itä-Euroopasta.

Ulkoministeri Jeppe Kofod kertoo, että sota-aluksilla ja hävittäjillä vastataan Venäjän toimille. Ministerin mukaan sotilaiden ja sotakaluston lähettämisellä alueelle vahvistetaan Baltian alueen turvallisuutta.

Puolustusministeri Trine Bramsen on myös vakuuttanut Berlingske-lehdelle, että Tanska on valmis auttamaan sotilaallisesti Baltian maita.

– On tärkeää lähettää Venäjälle erittäin selkeä signaali ja puolustaa niitä arvoja, joihin uskomme.

Neuvotteluja Ukrainan tilanteesta sekä Venäjän vaatimuksista käydään tällä viikolla Yhdysvaltojen, Venäjän ja Nato-maiden kesken.