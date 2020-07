Tanska suosittaa hankkimaan kotiin varastoon maskeja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terveysjohtajan mukaan kasvomaskeja voi tarvita esimerkiksi virustestauksen yhteydessä.

Tanskan terveysviranomaiset ovat julkaisseet uusia ohjeistuksia kasvomaskeista.

Julkaisussa viitataan maailman terveysjärjestö WHO:n suosituksiin, joissa yksittäisiä maita kehotetaan harkitsemaan kasvomaskien käyttöä tietyissä tilanteissa Covid-19-infektioiden välttämiseksi.

Tanskan uudessa maskiarviossa todetaan, että ulkotiloissa voi pääsääntöisesti liikkua turvallisesti ilman suojautumista. Kasvomaskia tulee käyttää, jos esimerkiksi tartuntaa epäilevä henkilö matkustaa sairaalaan testattavaksi tai jos turvavälien noudattaminen ei ole mahdollista.

Sundhedsstyrelsenin varajohtaja Helene Probstin mukaan kasvomaskeja kannattaa ostaa etukäteen kotiin. Terveysviranomaiset ovat laatineet uuden ohjeistuksen suojainten oikeaoppiseen käyttöön.

– Jos ja kun kasvomaskia käyttää, on sitä tärkeää pitää oikealla tavalla. Muuten se menettää tehonsa, minkä seurauksena muut henkilöt voivat altistua infektiolle. Kasvomaskia käyttäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota käsihygieniaan. Niitä on myös vaihdettava tarpeeksi usein, Probst toteaa tiedotteessa.

Tanskassa kasvomaskien tarvetta arvioidaan jatkossa yleisen epidemiatilanteen mukaan. Niitä kuvaillaan lisätyökaluksi turvavälien, hygienian ja muiden toimenpiteiden ohella.