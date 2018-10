Tanska Donald Trumpille: Saamme veroilla niin paljon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri Lars Løkke Rasmussen pitää Tanskan yhteiskuntamallia ylivoimaisena USA:han verrattuna.

Tanskan pääministeri Lars Løkke Rasmussenin mukaan maan korkea verotus heijastuu parempina palveluina.

Rasmussen vastaa Facebook-julkaisussaan presidentti Donald Trumpin Valkoisen talon The Opportunity Costs of Socialism -raporttiin, jossa arvostellaan Tanskan laajaa julkista sektoria. Valkoisen talon talousneuvoston mukaan Tanskan elintaso on ”vähintään 15 prosenttia matalampi” kuin Yhdysvalloissa.

– Osallistun milloin vain kilpailuun siitä, kummalla on parempi yhteiskuntamalli. Tiedän, että Tanska voittaisi joka kerta. Toisin kuin Yhdysvallat, olemme löytäneet hyvän tasapainon vapauden ja yhteisöllisyyden välillä, Lars Løkke Rasmussen kirjoittaa.

Rasmussen huomauttaa tanskalaisten olevan melko itsekriittisiä verrattuna amerikkalaisiin, joilla on tapana nostaa esille omia saavutuksiaan. Hänen mukaansa Tanskan hyvinvointipalveluihin voi luottaa myös yllättävissä elämäntilanteissa.

– Lapsemme voivat saada koulutuksen taustastaan riippumatta. Sairaalasta saa apua, jos sairastuu. Jos joudut työttömäksi tai muihin ongelmiin, niin yhteiskunta auttaa sinut takaisin jaloillesi.

The Hill -julkaisun mukaan Tanskan sosiaalidemokraattisen puolueen tiedottaja kuvaili Valkoisen talon raporttia kongressin välivaaleihin suunnatuksi ”pelottelutaktiikaksi” ja ”valeuutisiksi”.

