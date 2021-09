Tanska poisti rajoitukset, näin kansa vastaa

Korona ei enää aiheuta vakavaa uhkaa yhteiskunnalle, toteaa Tanskan hallitus. Osa kansalaisista on edelleen huolissaan.

Tanska poistaa syyskuun alussa useimmat koronarajoitukset. The Local -lehden kyselyn mukaan huolet taudin leviämisestä eivät ole kuitenkaan kokonaan poistuneet.

– Minua huolestuttaa, että koska matalarokotekattavuus joissakin ikäryhmissä ja nuorten ihmisen huono suojautuminen johtaa siihen, että virus jatkaa muuntumista ja siitä tulee immuuni rokotuksille, sanoo lehden lukijoihin kuuluva ”Jonathan”.

Tanska avasi syyskuun alussa baarit ja yökerhot, eikä niitä tarvitse enää sulkea aamukahdelta aiempaan tapaan. Koronapasseja ei myöskään enää tarvita baareissa, ravintoloissa eikä kuntosaleilla. Musiikkifestivaaleja saa jälleen järjestää.

Syyskuun kymmenennestä päivästä lähtien Covid-19-viruksen aiheuttamaa sairautta ei enää pidetä vakavana uhkana yhteiskunnalle. Näin ollen hallitus ei voi enää rajoittaa ihmisten kokoontumisia, eikä se voi vaatia koronapasseja eikä maskin käyttöä julkisillä paikoilla. Uuden luokituksen mukaan koronaviruksen aiheuttama tauti luokitellaan vaaralliseksi ihmisten terveyden kannalta. Viranomaisilla on siis oikeus testata kansalaisia ja kerätä kansalaisten terveystietoja.

Local-lehti on useassa maassa ilmestyvä englanninkielinen julkaisu, joka kysyi lukijoiltaan, poistetaanko rajoituksia liian nopeasti vai hitaasti. Enemmistön mielestä rajoituksia ei pitäisi poistaa näin nopeasti. Kysely on suunnattu niille ihmisille, jotka lukevat Local-lehteä, joten tulokset eivät välttämättä vastaa kaikkien tanskalaisten mielipiteitä.

”Gustavo” toteaa, että hänen mielestään testauskapasiteettia tulisi lisätä. Hänen mielestään tapahtumajärjestäjien tulisi vaatia osallistujilta negatiivista testitulosta, ja hän pitää sitä tärkeämpänä kuin rokotetodistusta.

”Elisabeth” sanoo, että hänen mielestään maskin käyttöä tulisi edelleen vaatia julkisilla paikoilla. Hän on huolissaan siitä, että niin sanottu pitkä korona leviää kaikissa ikäryhmissä, ja hän pitää mahdollisena, että uusia virusmuunnoksia kehittyy edelleen.

Nimettömänä pysyvä lukija sanoo olevansa huolissaan siitä, että koululaiset eivät käytä maskia.

– Tyttäremme on liian nuori saadakseen rokotteen ja hänellä on heikko immuunipuolustus, joten olemme jatkuvasti huolissamme.

Rajoitusten poistamiselle löytyy myös kannatusta.

– Tanskan hallitus on enimmäkseen onnistunut hyvin ja se on rohkaissut ihmisiä sen sijaan, että se olisi hyökännyt niitä vastaan, joille rajoitukset tuottavat vaikeuksia. Rohkaisevalla linjalla pitää jatkaa esimerkiksi käsihygenian suhteen, sanoo yksi vastaaja.

Useat lukijat toteavat, että turvavälejä kannattaa edelleen noudattaa, vaikka rajoituksia onkin poistettu.

Tanskassa 76 prosenttia väestöstä on saanut vähintään yhden rokotteen. Kaksi rokotetta on saanut 73 prosenttia tanskalaisista. Suomessa yhden rokotteen on saanut 73 prosenttia ja kaksi rokotetta 53 prosenttia väestöstä. Suomen hallitus on ilmoittanut, että kun 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kaksi rokotetta, rajoituksista voidaan luopua.