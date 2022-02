Tanska lisää puolustusvoimien valmiutta

Päätösten taustalla on Venäjän toiminnan takia kiristynyt turvallisuustilanne.

Tanskan puolustusvoimien valmiutta tehostetaan, Tanskan puolustusministeriö tiedottaa. Ministeriön mukaan Tanska vahvistaa näin kykyään tukea Naton pelotetta.

Tanskan hallituksen päättämiin toimiin kuuluu muun muassa Slagelseen koottavan pataljoonan asettaminen yhdestä viiteen päivän toimintavalmiuteen. Bornholmiin lähetetään puolestaan tarpeen vaatiessa kaksi hävittäjäkonetta lisää. Näin on toimittu aiemmin, kun Tanskan lähialueella on havaittu lisääntynyttä Venäjän lentotoimintaa.

Puolustusministeriön mukaan Euroopan turvallisuustilanne on kiristynyt Venäjän Ukrainaan kohdistuvan paineen vuoksi. Tiedotteessa todetaan, ettei Venäjän toimintaa voida hyväksyä.

Forsvaret skærper beredskabet: Regeringen har besluttet en række nødvendige skridt efter anbefaling fra Forsvarskommandoen for at skærpe Forsvarets beredskab, så Danmark styrker sin evne til at støtte NATO’s afskrækkelse #dkpol https://t.co/jd7HWFt71K

— Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) February 8, 2022