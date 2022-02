Tanska avasi kaiken, vaikka tartuntoja ennätysmäärä – näin se on mahdollista

Tanska poisti helmikuussa kaikki koronavirukseen liittyvät rajoitukset, vaikka tartuntojen määrä on yhä ennätyksellisen korkealla. Tammikuun lopulla maassa todettiin yli 50 000 uutta tartuntaa päivässä, kertoo Johns Hopkinsin yliopiston tilasto.

Tanskan hallitusta neuvovan politiikan tutkimuksen professorin Michael Bang Petersenin mukaan rajoitusten purulla on kuitenkin kansalaisten tuki.

– Tapausmäärät ovat todella korkeita, sairaalahoidon tarve kasvaa ja kuolleiden määrä kasvaa hitaasti, mutta tehohoidon tarve on laskenut, Petersen toteaa Twitterissä.

Professorin mukaan tanskalaiset ovat koko pandemian ajan olleet ennen kaikkea huolissaan sairaanhoidon kuormituksen kasvusta. Tammikuussa tehdyssä kyselyssä tanskalaiset olivat enemmän huolissaan uusista rajoituksista kuin omasta tai läheistensä terveydestä.

– Miksi tämä huolettomuus? Koska tanskalaiset ovat erittäin rokotettuja ja tietomme osoittavat, että luottamus rokotteisiin on korkea. Koko väestöstä 81 prosenttia on rokotettu ja 61 prosenttia on saanut tehosterokotteen, Petersen kirjoittaa.

Petersenin mukaan lähes kaikki Tanskassa todetut uudet tartunnat ovat omikronin aiheuttamia.

– Omikronin ja korkean rokotuskattavuuden yhdistelmä vähentää taudin vakavuutta. Vaikka tapausten määrä on suuri, sairaaloihin kohdistuva paine on nyt pienempi kuin edellisellä aallolla.

Professorin mukaan rajoitusten purkaminen on nykyisessä tilanteessa perusteltua, koska niiden aiheuttamat pitkän aikavälin kustannukset saavat aikaan “pandeemista väsymystä”, mikä ruokkii epäluottamusta maan viranomaisia ja päättäjiä kohtaan.

– Pandemian hallintaan liittyy aina kompromisseja, eikä ole olemassa yhtä legitiimiä strategiaa, Petersen toteaa.

Today, Denmark lifted *all* restrictions, while cases are soaring.

The international reaction: Disbelief.

I am leading the largest Danish project on pandemic behavior & I am advising the gov.

Here is why Danes are still supportive. And what may be learned from this.

🧵(1/19) pic.twitter.com/C6E9Fc9D1G

— Michael Bang Petersen (@M_B_Petersen) February 1, 2022