Tanska aloittaa massiivisen rokotekampanjan omikronin takia

Britanniassa toisen ja kolmannen rokotteen välinen aika lyhenee kolmeen kuukauteen.

Tanska kiihdyttää kolmannen koronarokotteen antamista kansalaisilleen. Kansallinen terveysviranomainen on asettanut tavoitteeksi, että vuoden loppuun mennessä 3,5 miljoonaa tanskalaista on saanut tehosterokotteen. Tällä hetkellä tehosterokotettuja on 1,2 miljoonaa, kertoo Tanskan yleisradio DR. Tanskassa asuu 5,8 miljoonaa ihmistä.

– Valtava määrä ihmisiä pitää rokottaa, sanoo Tanskan terveysviraston johtaja Søren Brostrøm.

Tanska aikoo tästedes antaa tehosterokotteen kaikille yli 40-vuotiaille. Siitä seuraa, että toisen ja kolmannen rokotteen väli lyhenee 4,5 kuukauteen.

Tanska on enimmillään antanut sata tuhatta rokotetta päivässä. Brostrøm sanoo, että nyt tahtia pitää kiristää.

– Meidän pitää antaa 750 000 rokotetta viikossa. Siihen tähtäämme ennen joulua, hän sanoo.

Brostrømin mukaan rokotteita voidaan jakaa jopa miljoona viikossa, mutta siihen tarvitaan nykyistä enemmän yksityisten yritysten apua.

Myös Britannia on kiihdyttänyt tehosterokotteen antamista kansalaisilleen. Tavoitteena on antaa kolmas rokote kaikille yli 18-vuotiaille ennen vuodenvaihdetta. Toisen ja kolmannen rokotteen väliä lyhennetään jopa vain kolmeen kuukauteen. Syynä on koronaviruksen omikron-muunnos, jota vastaan kolmas rokote tuo paremman suojan.