Tanska aikoo ryhtyä purkamaan rajoituksia pääsiäisen jälkeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri Mette Frederiksenin mukaan Tanska on onnistunut viivyttämään tartuntoja.

Tanska on ensimmäinen Euroopan maa, joka on ilmoittanut aikataulusta, jolla se aikoo ryhtyä purkamaan koronaepidemian vuoksi asetettuja rajoituksia, kertoo Financial Times.

Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan on yhä vahvistuvaa todistusaineistoa siitä, että Tanska on onnistunut viivyttämään tartuntoja, ja se luo optimismia.

Frederiksen sanoi eilen maanantaina illalla tiedotustilaisuudessa, että mikäli tanskalaiset jatkavat pysyttelyä etäällä toisistaan kahden viikon ajan eli pääsiäisen yli ja mikäli luvut pysyvät vakaina, hallitus alkaa asteittain ja kontrolloidusti avata jälleen yhteiskuntaa.

Tanskassa 77 ihmistä on kuollut koronaviruksen vuoksi ja tartuntoja on vahvistettu 2 577 tapausta. Tanska oli yksi ensimmäisiä Euroopan maita, joka sulki rajansa ulkomaalaisilta ja laittoi koulut kiinni.

Tanska maksaa myös 75 prosenttia niiden työntekijöiden palkoista, jotka olisi muutoin irtisanottu. Hallitus nosti eilen maksamaansa enimmäissummaa, joka on noin 4 000 euroa työntekijää kohti. Yritys maksaa loput 25 prosenttia.