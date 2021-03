Tänne on tulossa maskipakko omaan autoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Saksassa valmistaudutaan entistä tiukempiin koronatoimiin.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on pahoitellut pääsiäiselle suunnittelemaansa mutta nyt peruutettua tiukkaa koronasulkua. Sen myötä myös ruokakaupat olisi suljettu monen päivän ajaksi.

Rajoituksia on silti tulossa. Merkel ja osavaltiojohtajat pääsivät sopuun uusista toimista, jotka voivat johtaa liikkumisrajoituksiin yli 37 miljoonalle saksalaisille. Maskivelvoitetta ollaan laajentamassa niin, että maskia olisi jatkossa käytettävä myös omassa henkilöautossa.

Elinkeinoelämä arvosteli alkuperäistä suunnitelmaa kohtuuttoman rajuna, vaikka terveydenhuollon ammattilaiset ovat vaatineet tiukkoja toimia uuden epidemia-aallon pysäyttämiseksi.

Bild-lehden mukaan tiukimmat rajoitukset on määrä kohdentaa alueille, joilla koronaviruksen ilmaantuvuus on korkeinta. Tällä hetkellä asetetun rajan on arveltu koskevan noin puolta maan väestöstä.

Berliinissä on keskusteltu yöllisen ulkonaliikkumiskiellon asettamisesta ja pakollisista pikatesteistä.