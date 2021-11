Tankkaajan pankkitilillehän piti tulla rahaa? Näin ministeri nyt vastaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Timo Harakan mukaan kyse oli ”kompensaatiomallista”.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen totesi eduskunnan kyselytunnilla, että vuosi sitten hallitus korotti polttoaineveroa 2000-luvun suurimmalla korotuksella.

– Ja se näkyy nyt tankilla. Metsuri tankkasi Lopen Shellillä Hiluxiaan, ja kahta euroa oli lähellä tuo litrahinta – yli 100 euroa, Timo Heinonen kertoi.

– Pienituloiset ja maalla asuvat saisivat teidän kompensaatiomallinne mukaan jonkinlaista tukea. Lokakuussa 28.10. viime vuonna Ylen A-Studiossa tätä kompensaatiomallia käsiteltiin, ja liikenneministeri Timo Harakka, te olitte keskustelussa mukana. Te vastasitte, kun kysyttiin, mitä se tarkoittaisi, että pienituloisille ja maalla asuville tulisi jotain helpotusta, suora lainaus: ”Pankkitilille ilmestyy rahaa”, Heinonen siteerasi.

– Ei tälle metsurille, arvoisa ministeri Harakka, ilmestynyt tilille yhden yhtä euroa takaisin, vaan sieltä lähti yli 100 euroa. Koska tämä näkyy hänen tilillään?

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) vastasi sanatarkasti näin:

– Erinomaista, että edustaja Heinonen otti esiin tämän väittämänsä, jota myöskin edustaja (Sanna) Antikainen on tässä levitellyt mediassa. Me puhuimme A-Studiossa polttoaineen päästökaupasta, jonka edustaja (Ville) Vähämäki otti tässä esille, Timo Harakka aloitti.

– Meidän fossiilittoman liikenteen tiekartta on kolmivaiheinen, ja siinä vaiheessa, jos muut toimet eivät riittäisi, olisimme valmiit keskustelemaan päästökaupasta. Mutta nyt näyttää siltä, että liikenne sähköistyy aivan ennätysvauhtia, jolloin meidän tämänhetkinen arvio on se, että kansallinen päästökauppa ei olisi tarpeellinen, ja tähän liittyi tämä kompensaatiomalli, jossa ensimmäistä kertaa — kuten ministeri (Annika) Saarikko tuossa sanoi — vähätuloisten, pienipalkkaisten ihmisten huolia polttoaineen hinnankorotuksista otettaisiin huomioon.

– Nykymallissa olemme vaikeassa tilanteessa, kun — kuten ministeri (Mika) Lintilä sanoi — raakaöljyn hinta on nelinkertaistunut yli vuodessa, ja nyt meillä on tällä hetkellä bensiinin hinta 47 senttiä kalliimpi kuin vuosi sitten. Veron osuus on tästä täysin mitätön, ministeri Harakka päätti.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz huusi vastausta yhä kaivanneen välihuudon ”tuleeko sitä rahaa tilille, ministeri Harakka”. Timo Heinonen jatkoi huutamalla, että ”ei näy”.