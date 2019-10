Tänään on vietetty heimopäivää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Virossa on tänään virallinen liputuspäivä suomalais-ugrilaisten kansojen kunniaksi.

Tänään 19. lokakuuta kaikki valtiolliset ja kunnalliset virastot sekä julkisoikeudelliset yhteisöt Virossa liputtavat suomalais-ugrilaisille kansoille omistetun heimopäivän kunniaksi. Myös muut tahot voivat halutessaan liputtaa. Liputus alkaa auringonnoususta ja päättyy auringonlaskuun.

Tämänvuotinen heimopäivä avattiin Tallinnan kasvitieteellisessä puutarhassa näyttelyllä ”Uraali rahvaste looduslikud pühapaigad” (Uralilaisten kansojen luonnon pyhät paikat).

Vuonna 1931 Helsingissä kokoontunut 4. suomalais-ugrilainen kulttuurikongressi päätti alkaa viettää joka lokakuun kolmatta viikonloppua heimopäivänä, jonka viettäminen omaksuttiin Virossa laajasti. Vuoden 1940 neuvostomiehitys kuitenkin katkaisi tradition, mutta heimopäivää alettiin viettää jälleen vuodesta 1988 alkaen.

Vuonna 2000 kokoontunut 3. suomalais-ugrilainen maailmankongressi uudisti vuoden 1931 päätöksen, ja päivä on muuttunut tärkeäksi myös Venäjän suomalais-ugrilaisille kansoille. Vuonna 2011 Viron parlamentti eli riigikogu päätti tehdä päivästä virallisen liputuspäivän.

Heimopäivän tarkoitus on muistuttaa suomalais-ugrilaisesta kulttuuriperinnöstä ja toimia tuenosoituksena suomalais-ugrilaisille kansoille, jotka ovat alistettujen ja vainottujen alkuperäiskansojen asemassa erityisesti Venäjällä. Koska vuosi 2019 on pyhitetty alkuperäiskielille, on tämän vuoden heimopäivän teemana lisätä arvostusta suomalais-ugrilaisia kieliä kohtaan sekä tietoisuutta niiden uhanalaisesta asemasta.