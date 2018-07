Tänään: 90 minuuttia kahden kesken Presidentinlinnassa

Venäjän presidentti Vladimir Putinin on määrä tulla Suomeen maanantaina aamupäivän aikana. Ajankohtaa ei ole kerrottu.

Sunnuntai-iltana saapuneiden USA:n presidentti Donald Trumpin ja rouva Melania Trumpin päivä alkaa Mäntyniemessä tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni Haukion tapaamisella kello 9.30.

Reilun tunnin kuluttua Trumpit palaavat majapaikalleen Kalastajatorpalle. Sieltä presidentti lähtee kohti Presidentinlinnaa kello 12.40.

Donald Trumpin ja Vladimir Putinin on määrä tavata Helsingin Presidentinlinnan Goottilaisessa salissa maanantaina kahden kesken kello 13.20.

Aikaa presidenttien ohjelmassa tälle tapaamispäivän kohokohdalle on puolitoista tuntia eli 90 minuuttia. Läsnä ovat vain presidentit ja tulkit.

Kello 14.50 kahden presidentin tapaaminen jatkuu laajemman kokoonpanon työlounaana niin ikään Presidentinlinnassa.

Presidenttien yhteisen lehdistötilaisuuden on määrä alkaa kello 16.50.

When Vladimir Putin and Donald Trump meet for #HELSINKI2018 they’ll do so in the Finnish Presidential Palace’s Gothic Hall. https://t.co/G6eCdqfGCi pic.twitter.com/kPyWgyhOTL

