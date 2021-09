Tänään 490 uutta koronatartuntaa, eilen 486

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaikkiaan tartuntoja on nyt 132 662.

Tänään Suomessa on todettu 490 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Eilen tartuntoja oli 486

Kahden viikon aikana on raportoitu 7 826 tartuntaa, kun edellisten kahden viikon aikana niitä oli 8 994.

Neljäntoista vuorokauden ilmaantuvuusluku on nyt 141,2, kun se edellisen kahden viikon aikana oli 162,2. Korkein ilmaantuvuusluku on Uudellamaalla (233,7). Alhaisin se on Pohjois-Karjalassa (22,6).

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa on 94 henkilöä, joista 22 tehohoidossa.