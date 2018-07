Tänä yönä: Mars näkyy taivaalla kirkkaan oranssina

Mars on tänään harvinaisen lähellä maapalloa eli vain noin 62,4 miljoonan kilometrin etäisyydellä. Planeetat olivat edellisen kerran yhtä lähekkäin 15 vuotta sitten.

NASA:n mukaan punainen planeetta tulee näyttämään tänään erittäin kirkkaalta ja punertavan oranssilta, minkä vuoksi sen voi havaita myös paljain silmin. Planeetan piirteitä voi erottaa pienelläkin kaukoputkella.

Maan ja Marsin kiertoradat ovat lähimmillään noin 54,6 miljoonan kilometrin päässä. Punaiselle planeetalle suuntautuvat avaruuslennot ajoitetaan yleensä kahden vuoden välein tapahtuvien oppositioiden aikaan, jolloin maapallo on Marsin ja auringon välissä.

Vuonna 2003 Mars oli noin 55,7 miljoonan kilometrin päässä eli lähimmillään 60 000 vuoteen. Seuraava vastaava hetki koittaa vasta vuonna 2287.

Mars nousee näkyviin Suomen taivaalla kello 23 jälkeen.

Myös NASA lähettää myöhemmin tänään suoraa videokuvaa planeetasta Griffithin observatoriosta Los Angelesista.

Get outside TONIGHT to see Mars as it approaches Earth closer than it has been in 15 years! Here’s what you need to know: https://t.co/RCvRNZE9TH

Cloudy skies? Watch it online LIVE NOW: https://t.co/FTSHEGteEm pic.twitter.com/WxWiyp60zx

— NASA (@NASA) July 31, 2018