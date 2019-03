Tampereen sd-pormestari: Sote on luontevaa toteuttaa kuntapohjaisesti

Lauri Lylyn mukaan rakenteet voivat olla erilaisia eri puolilla Suomea.

Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) herätti mielenkiintoa kaatunutta sote-uudistusta käsitelleellä Tamperelaisen kolumnillaan. Lylyn mukaan ”valtiojohtoisten megareformien” aika on nyt ohi, sillä sama malli ei sovi jokaisen alueen hartioille. Monet tulkitsivat Lylyn tulleen kirjoituksellaan lähelle kokoomuksen linjaa.

Lauri Lyly painottaa Verkkouutisille, että asiakas ja sujuvat palvelut on pidettävä jatkossa uudistuksen ytimessä.

– Olisi luontevaa toteuttaa uudistus kuntapohjaisesti ja hyödyntää tehtyä valmistelutyötä siltä osin kuin on mahdollista. Ensin on määriteltävä, millainen palvelulupaus esimerkiksi palvelujen laadusta, määrästä ja hoitoonpääsyajasta on mahdollista antaa, ja vasta sen jälkeen on katsottava rakenteita, joilla tämä toteutetaan, Lauri Lyly sanoo.

Hän kertoo kutsuneensa Pirkanmaan kuntajohtajat keskustelemaan 4. huhtikuuta, löytyykö alueelta valmiutta pyrkiä tavoitteeseen kuntavetoisesti. Maan sisäisten erojen vuoksi uudistus tulisi pormestarin mukaan toteuttaa asiakaslähtöisesti.

– Rakenteet voivat olla erilaisia eri puolilla Suomea, kunhan palvelulupaus saadaan toteutumaan. Jos lähdemme uudistukseen tästä asiakkaan näkökulmasta, löytyvät rakenteet kyllä aikanaan, Lauri Lyly sanoo.

Sote-uudistuksen jatkon on arvioitu nousevan kevään hallitusneuvotteluiden ehkä tärkeimmäksi kysymykseksi. Lyly toivoo kaupunkien nostamista aiempaa näkyvämpään asemaan seuraavan hallituksen ohjelmassa.

– Suurten kaupunkien tavoitteena on saada kaupunkipolitiikka osaksi tulevaa hallitusohjelmaa. Siihen kuuluvat ihmistä lähellä olevat sujuvat palvelut. Jos palveluita kehitetään, on luontevaa, että kunnat ovat mukana valmistelutyössä, Lyly toteaa.

Pormestari Lauri Lyly (sdp) samoilla linjoilla kuin kokoomus! ”Itse en voi olla päätymättä johtopäätökseen, että valtiojohtoisten megareformien aika oli nyt tässä, ainakin tämän kokonaisuuden osalta. Sama takki ei sovi jokaisen alueen hartioille.” https://t.co/XBKTffZ1xc — Sanni Grahn-Laasonen (@sannigrahn) March 21, 2019