Tampereen ja Turun opiskelijat karkaavat Helsinkiin töihin

Eniten pääkaupunkiseutu saa uusia asukkaita Tampereelta ja Turusta.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Helsinkiin on muuttanut Tampereelta ja Turusta lähes 35 000 ihmistä, ilmenee Tilastokeskuksen tilastoista.

Tampereelta Helsinkiin on viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttanut 18 542 ihmistä ja Turusta 15 721 ihmistä. Muuttoliike Helsinkiin on suurta myös Oulusta (11 694 muuttajaa) ja Jyväskylästä (10 658 muuttajaa).

Muuttoliike Helsingistä muihin korkeakoulukaupunkeihin on pienempää. Helsingistä Tampereelle on viimeisen kymmenen vuoden ajan muuttanut 12 039 ihmistä ja Turkuun 11 095 ihmistä. Helsingistä Ouluun muutti viimeisen kymmenen vuoden aikana 7 107 ihmistä ja Jyväskylään 6 402 ihmistä.

Tilastoista ei ilmene se, kuinka moni muuttajista on paluumuuttajia. Osassa tapauksista henkilö on voinut muuttaa opiskelemaan toiselle paikkakunnalle ja valmistumisensa jälkeen muuttanut takaisin lähtökuntaansa.

Yleensä syy pääkaupunkiseudulle muuttoon on työllistyminen. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n asiantuntija Timo Aro sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että pääkaupunkiseutu hyötyy muuttajista, sillä heidän joukossaan on opintoja aloittelevien ja työelämässä olevien lisäksi paljon vastavalmistuneita. Kun vastavalmistuneet ovat päättäneet opintonsa muualla Suomessa, he muuttavat töiden perässä pääkaupunkiseudulle.

Kaikkein suurinta pääkaupunkiseudun muuttoliike on kolmen suurimman kaupungin kesken. Vuosien 2008-2018 aikana Helsinkiin on muuttanut Espoosta 69 842 ihmistä ja Vantaalta 62 162 ihmistä.

Helsingistä Vantaalle muutti vuosien 2008-2018 aikana 74 940 ihmistä ja Vantaalta 17 089 ihmistä. Helsingistä Vantaalle muutti 74 125 ihmistä ja Espoosta Vantaalle 1 769 ihmistä.