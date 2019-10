Tampere ja Turku kirivät vuokramarkkinoilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtion pitäisi Vuokranantajien mielestä kannustaa kaupunkeja tonttituotantoon tukemalla liikennehankkeita.

Suomen Vuokranantajien vuokramarkkinakatsauksen mukaan pääkaupunkiseutu on Suomen ainoa metropoli, mutta Tampere ja Turku kirivät perässä. Katsauksen mukaan eri alueiden eriytyminen vahvistuu tulevina vuosina.

– Vaikka asuntotuotantomäärät ovat olleet Tampereella viime vuosina huomattavan korkeat, näyttää kaupunkiseudun vetovoima niin kovalta, että vuokrat ja asuntojen hinnat edelleen nousevat. Tampere vain vahvistaa asemaansa selkeänä Suomen kakkoskeskuksena, kertoo Vuokranantajien yhteiskuntasuhdejohtaja Tuomas Viljamaa tiedotteessa.

Turku on Viljamaan mukaan viime vuosina ollut asuntosijoittajien suosiossa. Kaupunkiseudun näkymät ovat olleet poikkeuksellisen hyvät.

– Viimeisissä tilastoissa Vuokraovi.comin vuokrien kehityksestä nähdään, että vuokrat ovat hieman jopa laskeneet. Kun tarjontaa tulee lisää, markkina reagoi näin. Turussa on käynnissä pieni tasaantuminen, vaikka viime vuosina Turku on hienoisesti ajanut Tamperetta kiinni, hän toteaa.

Viljamaan mukaan yksityisten vuokranantajien kannattaa tunnistaa eri kaupunkien trendit ja sovittaa oma strategiansa siihen.

– On tärkeää opiskella ja tunnistaa erityispiirteet. Paikallistuntemus on onnistuneen sijoituksen perusedellytyksiä, hän painottaa.

Esimerkiksi Seinäjoki kasvaa ja vahvistuu, kun Vaasa taas polkee paikallaan.

– Seinäjoen näkymiä tukee sijainti pääradan varressa. Vaasan vahvuutena on yliopistot, jotka takaavat asuntosijoittamiselle vahvan pohjakysynnän. Vaasan kannalta olennaista on saada opiskelijat jäämään valmistumisen jälkeen seudulle. Siinä on vielä tekemistä, Viljamaa arvioi.

Vuokramarkkinakatsauksessa tarkastellaan eri kaupunkien vuokramarkkinanäkymiä ajankohtaisen asuntopoliittisen keskustelun, Vuokraovi.comin viime kevään tilastojen sekä Tilastokeskuksen tietojen valossa.

Suuri asuntotuotanto on hidastanut hintojen nousua

Vuokramarkkinakatsauksen mukaan markkinatalous toimii vuokralaisten hyväksi Suomen vuokramarkkinoilla. Asuntotuotannon korkea taso on hidastanut vuokrien ja hintojen nousua kasvavilla kaupunkiseuduilla merkittävästi.

– Yksityiset vuokranantajat ovat tuoneet asuntomarkkinoille merkittävästi lisää tarjontaa, jolla vastataan kasvavaan kysyntään. Kilpailu toimii vuokralaisten hyväksi, Viljamaa painottaa.

Riittävä asuntotarjonta on katsauksen mukaan avainasemassa, jos halutaan tukea kasvukeskusten positiivista kehittymistä. Valtion pitäisi ensisijaisesti kannustaa kaupunkeja tonttituotantoon tukemalla liikennehankkeiden käynnistämistä, joilla luodaan edellytyksiä riittävälle asuntotuotannolle.

Asuntoluototuksen lisäsääntelystä Vuokranantajat ei innostu.

– Fokuksen pitäisi olla pikavippien ja kulutusluottojen suitsimisessa, ei asuntoluototuksen sääntelyssä. Asuntorahoituksen sääntelyssä on ylilyöntejä, koska myös kansainvälinen sääntely kiristyy ja asuntorakentaminen on jo kääntynyt hiipuvaan suhdanteeseen, Viljamaa toteaa.

Myös taloyhtiölainat ovat hänen mukaansa olleet viime vuosina toimiva malli asuntorahoitukseen. Taloyhtiölainoihin tarvitaan kuitenkin hänen mielestään selkeyttä, jotta kotitaloudet ymmärtävät lainan paremmin.

Suomen Vuokranantajat ehdotti keväällä, että taloyhtiölainoihin säädettäisiin 60 prosentin katto velattomasta hinnasta ja lyhennysvapaat rajattaisiin kahteen vuoteen.

– Yksi mahdollisuus olisi asettaa suurille kaupunkiseuduille korkeampi katto kuin muualle Suomeen, Viljamaa ehdottaa.