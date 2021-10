Tämän yhden Facebook-asetuksen muutoksella estät huijarit

It-asiantuntija ja tietokirjailija Petteri Järvinen kertoo yksinkertaisesta tavasta vähentää huijaussivustojen näkymistä Facebookin uutisvirrassa.

Julkaisut koostuvat tekaistuista uutisista, joissa muun muassa Antti Herlinin kerrotaan ”paljastavan” uuden tavan hankkia lisää kuukausituloja. Artikkelien uskottavuutta pyritään lisäämään niiden viestiä tukevilla kommenteilla.

Huijausartikkelit näkyvät haittaohjelman uhrin Facebook-kaverien lisäksi laajemmalle yleisölle, jos niihin on merkitty muita käyttäjiä.

Itsensä merkitsemisen eli tägäyksen ilman lupaa voi estää menemällä sivuston asetuksiin ja etsimällä kohdan ”profiili ja merkitseminen”. Petteri Järvinen kehottaa laittamaan kohdan ”tarkistettava” päälle. Muutoksen jälkeen käyttäjä voi tarkistaa julkaisut, joihin hänet on merkitty ennen niiden näkymistä muille ihmisille.

Tietokirjailija hämmästelee, miksei suuryhtiö vaikuta tekevän mitään toistuville huijausyrityksille.

– Avoin kysymys Facebookin ylläpidolle: miten on mahdollista, että te ette saa kuriin yksinkertaista huijausta, jonka olen ilmiantanut 15+ kertaa. Käytätte tekoälyä urkintaan ja mainoksiin, mutta ette suojaa käyttäjiä, Petteri Järvinen kirjoittaa Twitterissä.

Avoin kysymys #Facebook yläpidolle: miten on mahdollista, että te ette saa kuriin yksinkertaista huijausta, jonka olen ilmiantanut 15+ kertaa. Käytätte tekoälyä urkintaan ja mainoksiin, mutta ette suojaa käyttäjiä. Do something! Block this #scam! Is Your AI sleeping? @Facebook pic.twitter.com/e3xr7uwsrV

— Petteri Järvinen 💻 (@petterij) September 30, 2021