Tämän vuoksi unen puute tappaa

Harvard Medical Schoolin tutkimusryhmän mukaan unen puutteen tappavuudella on yhteys suolistossa tapahtuviin muutoksiin.

The Journal Cellissä julkaistussa tutkimuksessa tutkittiin unen puutteen vaikutuksia kärpäsiin. Kärpäset latettiin putkeen ja altistettiin jatkuvasti yli 28 asteen lämmölle. Tätä korkeammissa lämpötiloissa kärpäset eivät pystyneet lepäämään. Nämä kärpäset kuolivat vain 10-20 päivää tutkimuksen aloittamisen jälkeen.

Unettomuuden tappavuus liittyy tutkimusta johtaneen Dragana Rogulan mukaan suolistossa tapahtuvan hapettumisstressin eli oksidatiivisen stressin tilaan. Siinä elimistön vapaiden radikaalien ja antioksidanttien suhde on epätasapainossa. Vapaat radikaalit ovat reaktiivisia happiyhdisteitä. Niitä syntyy, kun elimistön aineenvaihdunta muuttaa ruoan hapen avulla energiaksi tai kun immuunijärjestelmä taistelee elimistöön tulleita mikro-organismeja vastaan.

Stressi aiheuttaa kärpästen ohutsuolessa molekyylimuutoksia, joka vähitellen tuhoaa kärpäsen DNA:ta ja aiheuttaa soluvaurioita. Tämä tila saavutettiin noin kymmenen päivän valvottamisen jälkeen.

Jos kärpäsille kuitenkin stresiin vaikuttavaa hapettumisenestoaineita eli antioksidantteja, niiden elinikä palautui ennalleen. Antioksidanttien C- ja E-vitamiinin saanti suojaa soluja hapettumisstressiltä. Paljon antioksidantteja on muun muassa hedelmissä ja marjoissa.

Tutkimustulokset osoittavat, ettei unen puutteella on syvempi biokemiallinen yhteys kehossa tapahtuvaan hapetus-pelkistysreaktioon. Näin ollen unen puute ei ole pelkästään neurologinen kysymys, vaan sillä on aiempaa tiedettyä selvästi negatiivisempi vaikutus myös kehon aineenvaihduntaan.

Unen puutteen on arvioitu olevan jopa tappavampaa kuin nälänhädän. Jo vuonna 1894 venäläinen biokemisti Maria Mikhailovna Manaseina tuki unen puutteen vaikutuksia koiranpentuihin. Tutkimuksessa oli mukana kymmenen pentua, joista viittä pidettiin vuorokauden ympäri valveilla koko tutkimuksen ajan. Hereillä pidetyt pennut kuolivat kaikki viiden päivän kuluessa tutkimuksen aloittamisesta. Unen puute oli aiheuttanut vahinkoa etenkin koirien aivoissa ja johtanut esimerkiksi verenvuotoihin sekä vahingoittanut verisuonia.

