Viinirypäle leimahtaa mikroaaltouunissa – tämän vuoksi

Ilmiötä selvitettiin lämpökameroilla ja tietokonesimulaatioilla.

Kolmen kanadalaisen fyysikon tekemä tutkimus pureutuu ilmiöön, joka on vuosien varrella askarruttanut monia mikroaaltouunillaan epämääräisiä kokeita tehneitä: jos viinirypäleen leikkaa melkein kahtia ja laittaa kuumenemaan mikroon, synnyttää rypäle kuumaa plasmaa varsin näyttävällä tavalla.

Proceedings of the National Academy of Sciences -julkaisussa ilmestyneen tutkimuksen mukaan ilmiön voi saada aikaan myös muilla marjoilla tai jopa viiriäisenmunilla. Edellytyksenä on kappaleiden riittävä kosteussisältö ja läheisyys, enimmillään noin muutama millimetri toisistaan.

Trentin yliopiston tutkijat tarkkailivat mikroaaltouunissa tapahtuvaa lämpenemistä lämpökameran ja tietokonesimulaatioiden avulla. Heidän mukaansa plasmaa muodostuu, kun kaasu menettää kuumentuessaan elektronejaan eli ionisoituu.

Kaksi lähellä toisiaan sijaitsevaa rypälettä vaihtaa energiaa toistensa kanssa, joten kuumimmaksi kohdaksi muodostuu keskipisteiden sijasta niiden välinen alue.

Tiettyyn kohtaan keskittyvä energia ionisoi rypäleiden kaliumin ja natriumin sekä sytyttää plasman.