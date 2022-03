Tämän vuoksi Kreml teki katastrofaaliseksi sanotun virhearvion

Saksan ulko- ja turvallisuuspoliittisen instituutin SWP:n tutkija Sabine Fischer sanoo Venäjän aliarvoineen Ukrainan poliittisen johdon ja yhteiskunnan sinnikkyyden sekä maan sotilaallisen puolustuskyvyn.

Hänen mukaansa katastrofaaliseksi osoittautuneen virheen taustalla oli useita tekijöitä, joista useat liittyivät puutteelliseen informaatioon. Neuvostoliiton romahduksen jälkeen tutkimuksen rahoitus oli Venäjällä lähes olematonta.

Vuosituhannen alussa voimavarat kohdistettiin käytännössä vain Kiinan ja muiden Aasian maiden tutkimukseen.

– Muistan, kun suuren tutkimusinstituutin johtaja kertoi minulle yrityksestään perustaa uusi osasto, joka olisi tutkinut Venäjän naapurimaita. Ehdotukseen suhtauduttiin välinpitämättömästi tai jopa pilkallisesti, Sabine Fischer sanoo.

Krimin niemimaan miehittämisen jälkeen kahdenväliset suhteet Ukrainaan katkesivat monilta osin. Venäläistutkijat saivat Ukrainaa koskevat tietonsa verkosta tai satunnaisista tapaamisista kansainvälisissä tiedekonferensseissa.

– Tiedon ja ymmärryksen puute vahvisti uusimperialistista ajattelua Ukrainasta ja muista yhteiskunnista Venäjän lähialueella. Moskovan ulkopoliittinen eliitti ei ollut yhteydessä ukrainalaisiin kollegoihinsa, joten he ajattelivat maan menettäneen itsenäisen toimintakykynsä ja ajautuneen länsimaiden välikappaleeksi, Sabine Fischer sanoo.

Fischerin mukaan ”uusimperialistinen ylimielisyys” hämärsi myös presidentti Vladimir Putinin ajattelua ja vääristi maan poliittista päätöksentekoa.

Maan autoritaarisen kehityksen myötä presidentin saama informaatio tuli yhä suppeammalta ja samanmieliseltä sisäpiiriltä. Virhearvion hintalappu jää sotilaiden ja tavallisen kansan maksettavaksi.

– Epäpätevyyden, ideologisen sokeuden ja itsevaltaisuuden yhdistelmä johti Putinin ja hänen kannattavansa uskomaan, että tämä sota olisi mahdollinen ja jopa oikeutettu sekä voitettavissa lyhyessä ajassa, Fischer toteaa.

It is the UA people, UA soldiers, RU soldiers and RU society who are paying this horrific price with their lives and their livelihoods. I truly hope that the perpetrators will be held accountable for this catastrophe. 11/End#RussiaInvadesUkraine #WestandbyUkraine

