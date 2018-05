Tämän vuoksi Donald Trump perui: Pohjois-Koreasta ei tullut ketään kolmeen päivään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

USA:n ja Pohjois-Korean edustajien oli tarkoitus valmistella huippukokousta Singaporessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti torstaina peruvansa huippukokouksen, jota oli valmisteltu hänen ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin välille. Tapaaminen oli tarkoitus järjestää Singaporessa kesäkuussa.

Valkoisen talon mukaan päätöstä edelsi Pohjois-Korean edustajien epäluotettava käyttäytyminen. Maan delegaatio ei yllättäen ilmaantunut kokousta valmistelevaan tapaamiseen Singaporessa viime viikolla.

– Valitettavasti lupauksia on rikottu moneen kertaan, mikä on saanut meidät varuillemme, Trumpin Aasia-politiikan avustaja Matt Pottinger sanoi Daily Beastin mukaan medialle.

Pottingerin mukaan Yhdysvallat oli lähettänyt ennakkoryhmän Singaporeen, johon kuului myös korkea-arvoisia Valkoisen talon virkailijoita. Tarkoituksena oli kokoustaa pohjoiskorealaisten kanssa ja keskustella huippukokouksen järjestelyistä.

– He odottivat siellä kolme päivää. Pohjoiskorealaiset eivät ilmaantuneet paikalle, eivätkä he ilmoittaneet meille mitään. He vain jättivät tulematta, Pottinger totesi.

– Viimeisen kuuden päivän aikana Yhdysvallat on useaan kertaan yrittänyt olla yhteydessä Pohjois-Koreaan liittyen huippukokouksen valmisteluihin. Mihinkään tiedusteluihin ei ole vastattu.