Tämän vuoksi Bashar al-Assad iski kemiallisilla aseilla

Venäjän tukema Syyrian johtaja tietää, että tapauksen selvittämisessä ja todisteiden etsimisessä voi kestää kuukausia.

Syyrian presidentti Bashar al-Assad on toiminnassaan kylmän laskelmoiva, ei kaoottisen väkivaltainen.

Pääkaupunki Damaskoksen lähellä sijaitsevassa Doumassa lauantaina tehtyä epäiltyä kemiallista iskua tulisi tulkita tästä näkökulmasta, Thanassis Cambanis kirjoittaa the Atlantic -julkaisussa.

Iskussa arvioidaan kuolleen ainakin 25 siviiliä. Yhteensä yli 500 ihmistä loukkaantui.

– Hän on tehnyt suurimmat sotarikoksensa harkiten ja strategisesti. Joskus tavoitteena on ollut eliminoida siviilejä, jotka kuolevat mieluummin kuin alistuvat hänen valtansa alle. Välillä hän on torjunut ulkopuolisia toimijoita, jotka ovat uhanneet hänen valtaansa, Cambanis toteaa.

Cambaniksen mukaan al-Assad voi pyrkiä samanaikaisesti molempiin tavoitteisiin käyttämällä kemiallisia aseita. Syyrian hallinto samanlaisen iskun lähes tasan vuosi sitten Idlibin maakunnassa.

Tuolloin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi vastatoimena ohjusiskun syyrialaista lentotukikohtaa vastaan.

Syyrian hallinto ilmoitti tällä kertaa etukäteen, että Itä-Ghoutan kapinalliset pyrkivät lavastamaan sen syylliseksi kemialliseen iskuun. Cambanis toteaa, että viestinnän tarkoitus oli vedota hallinnon omiin kannattajiin.

Venäjän tukema al-Assad tietää, että tapauksen selvittämisessä ja todisteiden etsimisessä voi kestää kuukausia. Siihen mennessä kansainvälisen yhteisön huomio on jo todennäköisesti siirtynyt muualle.

Uusi kaasuisku on Syyrian, Venäjän ja Iranin tavoitteiden mukaista

– Syyria on paljastanut liberaalin kansainvälisen järjestelmän olevan vain illuusio. Länsimaiden vakuutuksista huolimatta kansainvälinen yhteisö on haluton puuttumaan rikoksiin ihmisyyttä vastaan, Cambanis pohtii.

Uuden iskun toteuttaminen on loogista al-Assadin, Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Iranin johtaja Ali Khamenein kannalta. Kolmikon päätavoitteena on Syyrian kapinallisten kukistaminen.

– Ghoutan kapinallisten murskaaminen erityisen julmalla tavalla voi kannustaa muita antautumaan, Cambanis kirjoittaa.

Vähintään yhtä suurena tavoitteena on ajaa Trump samanlaiseen ansaan kuin hänen edeltäjänsä Barack Obama.

Obama päätti olla iskemättä Syyriaan elokuussa 2013 tehdyn kemiallisen iskun jälkeen. Hän oli aiemmin linjannut, että kemiallisten aseiden käyttäminen aiheuttaisi välittömästi Yhdysvaltojen väliintulon konfliktiin.

Yhdysvallat suostui kansainväliseen suunnitelmaan, jonka mukaan al-Assadin olisi luovuttava vapaaehtoisesti kemiallisista aseistaan. Cambaniksen mukaan sopimus osoittautui farssiksi, jonka kautta Obama saatiin suljettua Syyrian kriisin ulkopuolelle.

Bashar al-Assad testaa Donald Trumpin reaktiota

Trumpin Lähi-idän politiikkaa on ollut vaikeampi tulkita. Hän on viime viikkoina viestittänyt, että Yhdysvallat olisi mahdollisesti vetämässä erikoisjoukkojaan alueelta.

Toisaalta Trump ilmoitti Douman iskun jälkeen, että hyökkäykseen syylliset tulevat maksamaan teostaan ankarasti. Hän kutsui iskun jälkeen al-Assadia ”eläimeksi”.

Trumpin sekavan linjan vuoksi myöskään al-Assad ei voi olla varma siitä, mitä Yhdysvallat suunnittelee. Uusi kemiallinen isku voi olla yritys testata Trumpin reaktiota.

– Al-Assadille tällainen hämäys on hyödyllinen, eikä se sisällä todellista riskiä, Cambanis sanoo.

– Yhdysvalloilta ei ole tiedossa merkityksellistä vastausta huolimatta siitä, kuinka karmea sotarikos on kyseessä. Yhdysvallat on strategisesti tuuliajolla eikä tiedä, miksi on mukana Lähi-idässä. Reaktio on todennäköisesti hetkellistä hyperaktiivisuutta, ei pitkäaikaista sitoutumista maan tilateeseen.

Tilanne Syyriassa pysyy siis todennäköisesti ennallaan. Al-Assad jatkaa Venäjän tuella kapinallispesäkkeiden systemaattista ja veristä moukarointia siviiliuhreista välittämättä.