Tämän videon Ukraina näytti USA:n kongressille – ei herkille

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui keskiviikkona Yhdysvaltain kongressille videoyhteyden välityksellä.

Hän pyysi tunteikkaassa puheessaan sotilaskalustoa puolustuksen tueksi ja kehotti asettamaan lisää pakotteita Venäjälle. Kongressiedustajat ja senaattorit osoittivat suosiotaan taputtamalla seisten. Osa oli pukeutunut Ukrainan sinikeltaisiin väreihin.

Volodymyr Zelenskyi näytti puheensa yhteydessä kaksiminuuttisen videon, jolla esiteltiin sodan aiheuttamaa inhimillistä kärsimystä ja tuhoa Ukrainassa.

Katsojille esiteltiin videon alussa näkymiä Kiovasta, Harkovasta, Mariupolista ja muista kaupungeista rauhan aikana.

Venäjän hyökkäyksen myötä samat kaupungit raunioituivat tykistö- ja ilmapommituksessa. Tavalliset ihmiset jäivät väkivaltaisen konfliktin jalkoihin. Videolla näytetään pommituksessa haavoittuneita, Ukrainaan kaivettuja joukkohautoja ja siviilien evakuoimista sodan keskelle joutuneista kaupungeista.

– Tämä on murhaa, videolla todetaan.

Video päättyy vetoomukseen Ukrainan ilmatilan sulkemisesta.

The video that President Volodymyr Zelensky demonstrated during his virtual address to the U.S. Congress earlier on March 16.

Video: Zelenskiy/Official/Telegram pic.twitter.com/vmhxGFv0VE

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 16, 2022