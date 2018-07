Tämän videon takia on tapettu kymmeniä ihmisiä – viesti leviää Whatsappissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pikaviestipalvelussa leviävä video on todellisuudessa lasten turvallisuudesta kertova opetusvideo.

BBC uutisoi viiden ihmisen taposta pikaviestipalvelu Whatsappissa leviävän huhun seurauksena. Lapsen kidnappaamisesta kertova feikkivideo (alla) leviää Intiassa viestipalvelussa ja on aiheuttanut paikallisten vihamielistä ja väkivaltaista käytöstä tuntemattomia ohikulkijoita kohtaan.

Huhtikuusta lähtien Whatsapp-huhun seurauksena on mediatietojen mukaan tapettu 25 ihmistä.

BBC:n mukaan videossa näytetään kahden moottoripyörällä kulkevan miehen pysähtyvän lapsijoukon kohdalle, nappaavan yhden lapsista ja ajavan pois.

Videon ohessa leviää varoitustekstejä kidnappaajista, jotka saapuvat kaupunkeihin sieppaamaan lapsia. Video sai lisää näkyvyyttä ja uskottavuutta, kun jotkin intialaiset paikallismediat julkaisivat siitä juttuja.

Viimeistään paikallislehtien uutisointi teki paikallisista varautuneempia tuntemattomia ohikulkijoita ja vierailijoita kohtaan. Yli kymmenen ihmistä on joutunut kyläläisistä koostuvien väkijoukkojen väkivaltaisten hyökkäysten uhreiksi.

Hyökkäyksen kohteeksi joutuneet ihmiset ovat hyökkääjien mukaan käyttäytyneet epätavallisesti, kuten vaeltaneet kaduilla päämäärättömästi tai puhuneet jotain muuta kuin paikallista kieltä.

Aikaisemmin kesäkuussa kaksi miestä tapettiin, koska he pysähtyivät kysymään neuvoa.

Video on levinnyt Intiassa laajalti, vaikka se on todellisuudessa Pakistanissa tehty opetusvideo, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta lapsia uhkaavista turvallisuusriskeistä.

Viranomaiset ovat pyrkineet katkaisemaan huhut esimerkiksi jakamalla esitteitä videon alkuperästä sekä osallistumalla huhujenvastaisiin mielenosoituksiin.

Viranomaisten mukaan yhdessäkään tapauksessa ei ole viitteitä lasten sieppaamisesta.