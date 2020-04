Tämän tuotteen kysyntä noussut koronan aikana 6550 prosenttia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Palapeleihin liittyvät haut ovat räjähtäneet Suomessa ja Puolassa.

Vertailusivusto ShopAlike.fi on tehnyt tutkimuksen suomalaisten ja muiden eurooppalaisten kulutuskäyttäytymisen muuttumisesta koronavirusepidemian aikana. 12 kärkituotteeen listauksessa on selvitetty, mitä tuotteita Suomessa ja 12 muussa Euroopan eri maassa on haettu eniten vertailusivustoa apuna käyttäen.

Suomessa tuotesivujen kärkipäässä ovat palapelit, joihin liittyvät haut ovat kasvaneet vertailusivustolla jopa 6550 prosenttia. Seuraavana listalla ovat käsipainot haut ovat kasvaneet 1363 prosenttia. Kahvakuulien kysyntä on noussut lähes saman verran, 1347 prosenttia.

Kotikuntoilu on suosittua myös muissa Euroopan maissa. Tutkimuksen perusteella käsipainot ovat hakujen kärjessä ainakin Ruotsissa, Itävallassa, Unkarissa, Alankomaissa ja Ranskassa. Tanskassa haetuimpia ovat punnerruspenkit. Espanjassa, jossa ulkonaliikkumissäännöt ovat olleet tiukat, etsitään eniten polkupyörien harjoitusvastuksia sisällä pyöräilyyn.

Tshekissä ja Slovakiassa maski on pakollinen julkisilla paikoilla. Tutkimuksessa tämä näkyy siten, että kaulurit ovat nousseet molemmissa maissa listan kärkipäähän. Saksassa on haettu eniten hiivaa, Italiassa kumihanskoja.

Suomessa tiedot on kerätty 12.3. ja 5.4.2020 välisenä aikana ja verrattu saman pituisen aikavälin kävijämääriin ennen rajoituksia. Muiden maiden tiedot on kerätty siitä päivästä asti, kun maan hallitukselta on tullut virallinen ilmoitus tai suositus rajoitteista.

Katso koko lista eniten haetuimmista tuotteista alta.