Tämän takia Venäjän hallinto pelkää Aleksei Navalnyitä

Oppositiohahmo muodostaa merkittävän uhan Kremlille.

Venäjän autoritaarinen hallinto ja presidentti Vladimir Putin pelkäävät eniten valtansa kaatumista, ja hyväksyvät siksi murhayritykset Aleksei Navalnyitä ja muita oppositiopoliitikkoja vastaan, esittää Pariisin politiikan tutkimuksen instituutin professori Sergei Gurijev Moscow Timesissä julkaistussa kirjoituksessaan.

Gurijevin mukaan aina, kun Putinin vastustaja koitetaan murhata – oli se sitten Navalnyi, Boris Nemtsov tai Vladimir Kara-Murza – hallinto toistaa aina saman kaavan. Se väittää, ettei sillä ole mitään tekemistä tapauksen kanssa, ja että henkilön kuolema aiheuttaisi hallinnolle enemmän harmia kuin hyötyä.

Todellisuudessa hyökkäykset kuitenkin paljastavat, ketä ja mitä Putinin hallinto pitää suurimpana uhkana omalle vallalleen.

Navalnyin murhayritys osoittaa, että Putinin hallinto on erityisen huolissaan Navalnyin kolmiosaisesta strategiasta. Se koostuu länsimaille suunnatuista kehotuksista asettaa kohdennettuja pakotteita Putinin sisäpiirille, Putinin kannatuslukujen murentamisesta ja aidon vaihtoehdon tarjoamisesta nykyjärjestelmän tilalle.

Toteutuessaan tämä strategia voisi johtaa sekä kansan että eliitin tuen katoamiseen ja järjestelmän kaatumiseen. Se vaatisi ainoastaan sen, että ihmiset kokisivat hyötyvänsä enemmän vallanvaihdosta kuin nykytilanteen säilyttämisestä.

Etenkin Navalnyi on toteuttanut tätä strategiaa onnistuneesti, jonka vuoksi ei ole yllätys, että hän joutui iskun kohteeksi.

Aleksei Navalnyi on järjestelmällisesti paljastanut korruptiovyhtejä vallan ylimmillä tasoilla, laskien Putinin kannatusluvut alimmalle tasolle 18 vuoteen. Samalla Navalnyistä on kattavan muutosohjelmansa ansiosta tullut realistinen kilpailija Putinille. Navalnyi on muun muassa esittänyt korruption kitkemistä, terveydenhuolto- ja koulutusbudjetin kasvattamista, veronalennuksia pienille yrityksille, virkamiesten palkkojen alentamista ja valtiollisen sääntelyn vähentämistä.

Juuri tämän vuoksi Kremlin on suhtautunut Navalnyiin niin verenhimoisesti. Hän muodostaa yhden suurimmista uhista koko nykyjärjestelmälle, jonka vuoksi hän myös joutui myrkytyksen uhriksi.

Tilanteessa on kuitenkin pieni hopeareunus. Iskut paljastavat samalla myös Venäjän oppositiolle, mitä strategioita strategioita opposition kannattaa jatkaa Putinin hallinnon kaatamiseksi.

Gurijevin loppuviesti onkin yksinkertainen. Mitä useampi venäläinen saadaan vakuuttuneeksi opposition kyvystä tarjota parempi vaihtoehto Venäjän nykytilalle, sitä paremmassa turvassa Navalnyi ja muut Putinin vastustajat tulevaisuudessa ovat.