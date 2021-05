Tämän takia toista koronarokotetta ei kannata jättää väliin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa miljoonat ihmiset ovat jättäneet väliin toisen rokoteannoksensa.

Vaikka toisen rokotteen antaminen myöhästyisi, sen hankkiminen on silti tärkeää, uutisoi The New York Times. Uusien mutaatioiden ilmetessä rokotuksen tärkeys korostuu, ja myös käytännöllisistä syistä toisen annoksen ottaminen kannattaa – jotkut työpaikat ja esimerkiksi rajaviranomaiset saattavat vaatia todistusta täydestä rokotuksesta.

Yhdysvaltain tautikeskus Center for Disease Control and Preventionin mukaan yli viisi miljoonaa Pfizerin tai Modernan rokotteen saaneista ovat jättäneet väliin toisen rokoteannoksensa.

Syiksi tähän on raportoitu sivuoireiden voimakkuus toisen rokotteen jälkeen tai rokotuksen unohtuminen. Vallalla on myös harhaanjohtava käsitys siitä, että pelkästään ensimmäinen rokote antaisi tarvittavan suojan tautia vastaan. Kansan hämmennystä lienee myös lisännyt useiden maiden taktiikka edetä pelkästään ensimmäisen rokotteiden kanssa mahdollisen nopeasti, jotta mahdollisimman suuri osa väestöstä saataisiin suojatuksi.

Sekä Pfizerin että Modernan rokotteet ovat mRNA rokotteita, ja vaativat kaksi annosta täyden suojan saavuttamiseksi. Ideaali väli rokotteille olisi kolme tai neljä viikkoa, mutta joissain maissa, kuten Suomessa, Britanniassa ja Kanadassa, toista annosta annetaan vasta kolmen tai neljän kuukauden kuluttua ensimmäisestä.

Pfizerin ja Modernan rokotteiden on raportoitu suojaavan 80-prosenttisesti ensimmäisen rokotteen jälkeen, ja 90-prosenttisesti toisen rokotteen jälkeen. Asiantuntijoiden mukaan prosenttien vertailu voi kuitenkin olla harhaanjohtavaa, antaen käsityksen, että toisesta rokotteesta olisi vain vähän lisähyötyä. Luvut eivät kerro kehossa tapahtuvia muutoksia rokotusten välillä, ja on esimerkiksi epäselvää, kuinka pitkään ensimmäisen rokotteen antama suoja tulee kestämään.

Asiantuntijat muistuttavat, ettei toisen rokoteannoksen ottaminen ole koskaan liian myöhäistä. Rokotteen ottaminen kannattaa myös, vaikka taudin olisikin jo sairastanut, sillä ihmisten luonnollinen immuniteetti taudin jälkeen vaihtelee laajasti.

Sivuoireet, kuten väsymys, päänsärky, lihaskivut ja kuume ovat tavallisia rokotuksen jälkeen, ja ilmenevät usein toisen annoksen jälkeen Pfizerin ja Modernan rokotteen saaneilla. Hyvin harvoissa tapauksissa rokote voi aiheuttaa voimakkaita allergisia reaktioita. Jos epäilet saaneesi epätavallisen voimakkaan reaktion koronarokotteeseen, on suositeltavaa kääntyä lääkärin puoleen.