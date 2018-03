Tämän takia kokoomus on nuorten suosiossa

Kansainvälisyys ja Eurooppa-myönteisyys puhuttelevat nuoria äänestäjiä.

Eurooppanuorten Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan vihreät ja kokoomus ovat ylivoimaisesti suosituimmat puolueet 18–29-vuotiaiden ikäryhmässä. Verkkouutiset kertoi tutkimuksesta täällä.

– Nuorten suosikkipuolueita ovat vahvasti Eurooppa-aatteeseen sitoutuneet puolueet. Nuorille kansainvälisyys on perusarvo. Politiikassa on ehkä perinteisesti ajateltu, että kunnianhimoisilla Eurooppa-visioilla ei voi voittaa vaaleja. Nuorten arvot osoittavat, että käsitys on täysin väärä. Nuoria houkuttelevien puolueiden tulisi ottaa EU-asiat vakavasti, sillä se on myös heidän itsensä etu, Eurooppanuorten puheenjohtaja Tuomas Tikkanen sanoo.

Eurooppanuorten tutkimuksesta kävi ilmi, että nuoret tukevat eurooppalaisen yhteistyön lisäämistä muun muassa ympäristökysymyksissä (76 %). Myös EU-jäsenyyden kannatus on nuorten keskuudessa erittäin vahvaa (81 %).

– Vihreät on monilta kannoiltaan federalistinen ja kokoomusta taas on melko perinteisesti pidetty Suomen Eurooppa-myönteisimpänä puolueena. Koska tuki EU:ta kohtaan on vahvaa, edesauttavat nämä linjat todennäköisesti puolueen menestymistä nuorten keskuudessa, sanoo Eurooppanuorten varapuheenjohtaja Iiris Asunmaa.

Tutkimuksessa vihreiden kannatus 30 prosenttia ja kokoomuksen 25 prosenttia. Keskustaa äänestäisi 13 prosenttia ja perussuomalaisia 10 prosenttia. SDP:n ja vasemmistoliiton kannatus jäisi 7 prosenttiin.

– Mielenkiintoista on perinteisen Eurooppa-puolueen SDP:n heikko kannatus. SDP kuuluu Euroopan parlamentissa S&D-ryhmään, joka on vahvasti Eurooppa-myönteinen ja tehnyt raikkaita avauksia EU:n tulevaisuudesta. SDP:n pitäisi pystyä tuomaan näitä avauksia myös kotimaiseen keskusteluun, jossa se on ollut EU-teemoista kovin hiljainen, Asunmaa arvioi.