Tämän takia Kim Jong-un ei voisi luopua ydinaseista

Diktaattorin sanotaan olevan strateginen ajattelija ja pelaaja.

Osa asiantuntijoista suhtautuu epäileväisesti Korean niemimaalla vallitsevaan liennytyksen ilmapiiriin ja näkee Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin mestaripelurina, joka jujuttaa Etelä-Korean ja USA:n presidenttejä.

Koreoiden viime viikon historiallisen tapaamisen tiimoilla on toivottu hartaasti, että Kim olisi valmis jonkinlaiseen ydinaseriisuntaan.

Kaikki asiantuntijat eivät kuitenkaan ole optimistisia. Kimin ei uskota luopuvan kaikista ydinaseistaan, jotka tekevät Pohjois-Koreasta globaalin toimijan.

– Kim tarvitsee ydinaseitaan selviytyäkseen. Ilman ydinkärkeä ja ohjuksia Pohjois-Korea on takapajula, jolle pelkän sähkön tuottaminen on hankalaa, sanoo Asan Institute -ajatushautomon johtaja Hahm Chaibong The New Yorkerille.

Koreoiden johtajien allekirjoittama julistus on epämääräinen. Julistuksessa maat sitoutuvat riisumaan koko Koreoiden niemimaan ydinaseista. Tarkempia yksityiskohtia ei ole kuitenkaan kerrottu julkisuuteen.

Osa eteläkorealaisista asiantuntijoista katsoo sen koskevan myös Etelä-Koreaa suojaavaa Yhdysvaltain ”ydinasesateenvarjoa” ja 28 000 maahan sijoitettua amerikkalaissotilasta.

– Sisältöä ja substanssia ei määritelty, Chaibong toteaa.

– Jos tätä tarkastellaan ystävällismielisesti, niin voidaan todeta, että presidentti Donald Trumpin ja Kimin pitää kuitenkin päättää kaikesta keskenään ja kyseessä oli vain huipputapaamisen ennakkokokous. Skeptinen näkökulma on se, että Pohjois-Korean ydinaseriisunnassa ei ole edetty lainkaan.

Entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Chung Yung-woo on samoilla linjoilla.

– Kim pelaa korkeariskistä eloonjäämispeliä. Hän on paljon sivistyneempi kuin isoisänsä Kim Il-sung, joka hallitsi Pohjois-Koreaa vuodesta 1948 vuoteen 1994.

– Kim toimii strategisemmin, eikä hän anna tunteiden vaikuttaa itseensä. Siksi hän voittaa joka kerta pelatessaan pelejään ulkomaailman kanssa. Toistaiseksi hän ei ole hävinnyt kertaakaan.