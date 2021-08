Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pia Kauman mukaan Krista Kiuru lupasi edistää eturauhassyövän seulontoja koskevaa lakialoitetta, mutta tiettävästi mitään ei ole tehty.

Kokoomuksen kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Pia Kauma on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen miesten eturauhassyövän seulonnasta.

Eturauhassyöpätapauksia on noin 5 000 vuodessa, ja eturauhassyöpään kuolee vuosittain noin 900 miestä. Vuoteen 2025 mennessä eturauhassyöpään sairastuneita arvioidaan olevan jo noin 7 000 vuodessa.

– Tämän mittaluokan kansantautiin tulee puuttua. Sairastuneet ovat yhä nuorempia ja syöpä tulee lisääntymään entisestään väestön ikääntyessä. En ymmärrä, miksi hallitus jahkailee, tai pikemminkin kääntää selkänsä koko asialle, Pia Kauma sanoo tiedotteessa.

Eturauhassyövän seulonnan lisäämiselle Suomen kansalliseen seulontaohjelmaan on laaja tuki eduskunnassa. Viime vuoden marraskuussa tehdyn lakialoitteen allekirjoitti 141 kansanedustajaa.

– Eturauhassyövän seulonnoista käytiin laaja keskustelu tuolloisen lakialoitteen pohjalta ja (perhe- ja peruspalvelu)ministeri (Krista) Kiuru sanoi edistävänsä aloitetta, mutta tiettävästi mitään ei ole tehty, Kauma kertoo.

Hoitotoimenpiteet voidaan kohdentaa tarkasti

Kansanedustajan mukaan osa asiantuntijoista on vastustanut eturauhassyövän seulontojen aloittamista, koska nykyiset seulontamenetelmät eivät erottele tarpeeksi hyvin vaarattomia ja suuremman riskin syöpiä, jolloin joissain tapauksissa päädytään ylidiagnostiikkaan ja turhaan hoitoon.

– Seulontoihin osallistuminen on kuitenkin aina vapaaehtoista, eikä nykyisin pelkän PSA-testin perusteella aloiteta hoitoa, vaan vasta tarkempien tutkimusten jälkeen. Kohdentamalla seulonnat tai testaukset yli 50-vuotiaille ja henkilöille, joiden suvussa on eturauhassyöpää, saadaan parempi tarkkuus seulonnoille. Miehille, joilla PSA-arvo on koholla, tehdään PSA-testiä tarkempi verikoe, joka kertoo luotettavammin onko kyse syövästä, minkä jälkeen tehdään tarvittaessa magneettikuvaus. Näin hoitotoimenpiteet voidaan kohdentaa tarkasti, Kauma selvittää.

Kauman mukaan on otettava huomioon myös vaihtoehtoiskustannus eli se, ettei seulontaa tehdä.

– Se, että ei seulota tarkoittaa useissa tapauksissa hoidon aloittamista vasta myöhemmässä vaiheessa, jolloin tauti on saattanut jo ehtiä levitä. Hoidon kustannukset ovat moninkertaiset levinneessä syövässä ja ennuste merkittävästi heikompi. Varhaisella diagnostiikalla voidaan alentaa taudin kohdennettuja kustannuksia pitkällä aikavälillä sekä lisätä potilaiden elämänlaatua ja elinvuosia, Kauma sanoo.