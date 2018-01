Tämän jälkeen ei ollut paluuta – kaameasta verilöylystä tasan 100 vuotta

Suinulan joukkoteloitus oli vuoden 1918 sodan alkuvaiheiden yksi määräävimpiä tapahtumia.

Kangasalan Suinulan kylän Markkulan talon pihalla tapahtui 31. tammikuuta 1918 hirveyksiä, jotka vaikuttivat syvästi kevään sodan tapahtumiin. Tieto mittavasta joukkoteloituksesta levisi ja sai aikaan pahaa verta.

Tampereen suojeluskuntaan kuuluneet olivat vallankumousjulistuksen jälkeen paenneet ja pyrkivät kohti pohjoista. He yöpyivät Markkulassa, jossa punakaartilaiset ja venäläiset piirittivät heidät.

Lähes aseettomat valkoiset antautuivat tunnin ammuskelun jälkeen ja tekivät punaisten osaston johtajan kanssa kirjallisen sopimuksen henkensä säästämisestä:

Sopimus.

Täten on Tampereen punakaartin lentävän osaston ja Tampereen suojeluskunnan välillä tehty sopimus, että henki ja omaisuutemme on taattu, jonka sitoumuksen nojalla suojeluskunta antautuu.

Markkulassa 31.1.1918.

Suojeluskunnan puolesta: Arvo Söderman.

Edellä olevan sopimuksen vakuutan sitoutuvaiseksi:

Waldemar Sammalisto.

Että toisella puolella oleva sopimus on oikea sekä allekirjoitukset:

Jaakko J. Mikkola L.J. Suomela

Antautumisen ollessa käynnissä paikalle saapuivat myös avuksi hälytetyt Turun punakaartin ja Pietarin venäläisten 200 miestä. Joukon johtaja Tuomas Hyrskymurto oli antanut määräyksen, ettei vankeja oteta.

Antautuneet valkoiset seisoivat riveissä pihalla. Punaiset aloittivat kiväärien ja konekiväärien tulituksen heitä päin. 16 suojeluskuntalaista kuoli ja 26 haavoittui. Suuri osa heistä oli 17-25-vuotiaita Tampereen teknillisen opiston oppilaita.