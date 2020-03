Tämäkö viruksen portti Suomeen? – ”Vastuuta pallotellaan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Markku Eestilän mukaan viranomaisten syyttely ei paranna tautitilannetta.

– Mahtaakohan vastuun pallottelu ja eri viranomaisten syyttely kovin paljon muuttaa tautitilannetta? Yleensä kai on niin, että valta ja vastuu kulkevat samassa paketissa, kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä katsoo.

Kansanedustaja viittaa Facebookissa Ilta-Sanomien tästä löytyvään uutiseen, jonka mukaan Suomeen riskialueilta palanneita ei ohjeistettu paluunsa jälkeen tarpeeksi selkeästi kotikaranteeniin. Epäselvyyttä on ollut siitä, kuka ohjeistuksen antamisen epäonnistumisesta on vastuussa. Syyttävät sormet ovat osoittaneet lentokenttäsotkussa vuoroin Finavian, STM:n, THL:n ja ulkoministeriön suuntaan.

Markku Eestilän mukaan virheitä voi sattua varsinkin paineen alla ja kiireessä, mutta vastuu asioiden hoitamisesta ei ole siirtynyt.

– Maan hallitus on pääministerin johdolla muodostanut koronaviruksen torjunnan hermokeskuksen. Jos Hki-Vantaan lentoasema on jo viikkoja muodostanut virukselle pääportin tulla Suomeen, niin tältä osin hallituksen johtamisjärjestelmä varmistuksineen on pettänyt, Markku Eestilä sanoo.

– Vastuu on siis yksiselitteisesti hallituksella kollegiona. Syyllisten hakeminen muualta on turhaa.

Markku Eestilän mukaa koronaepidemian kaltaisessa poikkeustilanteessa on tärkeää, että myös asioista tiedottaminen on selkeää ja ymmärrettävää. Hän kertoo ihmetelleensä joidenkin ministereiden tyyliä tiedottaa. Esimerkkinä hän nostaa sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) jonka lausuntoja on hänen mukaansa myöhemmin jouduttu tarkentamaan.

– Sisäministeri sanoi, että liikkuminen on kielletty ja sitten sivulauseessa, että tosin kukaan ei sitä pysty valvomaan. Niin ei voi tiedottaa, koska se tihkuu omaa poliittista viestintää ja ideologiaa läpi. Onneksi poliisi otti tänään tiedotuksen omiin käsiinsä ja totesi, että liikkumiskieltoa valvotaan tehokkaasti siellä, missä se on voimassa, Eestilä sanoo.

– Johtamisen ensimmäinen oppi – ainakin armeijassa – oli se, että anna määräys ja vaadi ilmoitus, että asia on hoidettu. Pääministeri Sanna Marin esiintyy ja puhuu erinomaisen selvästi ja ymmärrettävästi. Siitä hänelle on annettava kiitos, mutta oppositiopoliitikkona en hyväksy sitä, että hallituksen sisällä pallotellaan vastuuta.

