Tämä voi selittää matalaa koronakuolleisuutta

Tutkijoiden mukaan tietyt suolistobakteerit hidastavat infektiota ja lieventävät tulehdusreaktiota.

Tutkimuksen mukaan potilaan suolistobakteerien määrä ja koostumus voivat olla yhteydessä koronaviruksen aiheuttamaan kuolleisuuteen.

Nagoyan yliopiston tutkijat selvittivät suolistoflooran koostumusta 953 terveeltä henkilöltä kymmenestä eri valtiosta ja ennustivat sen pohjalta Covid-19-taudin seurauksia. Collinsella-bakteerien matalan määrän havaittiin olevan selvästi yhteydessä tavallista suurempaan kuolleisuuteen.

Tutkijat selittävät ilmiötä ursodeoksikoolihapolla, jota syntyy bakteerien aineenvaihdunnan seurauksena. Sen uskotaan heikentävän koronaviruksen sitoutumista soluista löytyviin ACE2-reseptoreihin, vähentävän kehon tulehdustilaa ja lisäävän nesteen poistumista keuhkojen alveoleista.

Bakteerit voivat näin ollen auttaa sekä infektion ehkäisyssä että siihen liittyvän vaarallisen tulehdusreaktion vaimentamisessa.

Plus One -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan suolistobakteerit selittivät matalaa koronakuolleisuutta Suomessa, Japanissa ja Etelä-Koreassa. Kuolleisuus on ollut korkeampaa esimerkiksi Italiassa ja Yhdysvalloissa, joissa collinsellaa sisältävä bakteerityyppi oli harvinaisempi.

