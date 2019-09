Tämä voi olla kriittinen kysymys – vaatii turbonappien rinnalle toimia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EK:n johtajan mukaan yrityksen investointihalut saattavat tyssätä työvoiman saatavuuteen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja, pääekonomisti Penna Urrila on huolissaan työvoiman saatavuuden vaikutuksesta yritysten investointihalukkuuteen.

– Jos suunnitellaan isompaa investointia, jossa vaadittaisiin isompaa työvoimamäärän lisäystä, niin varsinkaan pienillä paikkakunnilla ja syrjäseuduilla ei ole varmuutta ja luottamusta, että työvoimaa on saatavilla, EK:n johtaja Penna Urrila sanoo Verkkouutisille.

Urrilan mukaan hallitukselta kaivataan investointien ”turbonappien” lisäksi hyvin paljon uusia toimenpiteitä työvoiman pullonkaulojen purkamiseksi.

– Se on tulevien vuosien kestokysymys, Urrila toteaa.

Kaksinkertaiset poistot myös palveluyrityksille

Hallitus esitteli tällä viikolla budjettiriihensä päätteeksi valtiovarainministeriön kansliapäällikön, valtiosihteeri Martti Hetemäen löytämät turbonapit investointien liikkeelle saamiseksi.

Hallitus aikoo muun muassa selvittää ja valmistella pikaisesti esityksen kaksinkertaisista poistoista kone- ja laiteinvestointeihin kannustamiseksi neljän vuoden ajaksi, mikä tarkoittaa yrityksen kannalta lykättyä verotusta.

– Ratkaisun pitäisi olla toimialaneutraali eli että siinä olisi myös palvelualan yritykset mukana, sillä niilläkin on kone- ja laiteinvestointeja. Lisäksi siihen pitäisi yhdistää t&k-kannustin, koska investoinneista yhä suurempi osa on t&k-investointeja ja niiden alamäki on ollut vieläkin huolestuttavampi kuin kiinteiden investointien, Urrila sanoo.

Myös logistiikkakulut painavat vaakakupissa

EK:n pääekonomisti näkee, että hallituksen toimilla voi olla positiivinen vaikutus investointeihin, vaikkei niillä ihmeitä voikaan tehdä.

– Suhtaudun myönteisesti. Hyvä, että näin tehdään. Mutta samalla pitää tunnistaa se, että investoinnissa on hyvin monta asiaa, jotka siihen vaikuttavat, myöskin sellaisia, mitä ei ehkä olla totuttu ajattelemaan eli tähän asti on ajateltu, että kyllä se työvoima jostakin löytyy. Mutta työvoima voi olla investoinnin kriittinen kysymys, ja se voi muodostua sellaiseksi yhä useammalla yrityksellä.

Urrila huomauttaa, että myöskin logistiikkakulut vaikuttavat investointipäätöksiin. Hallitus päätti budjettiriihessään leikata parafiinisen dieselöljyn tukea 120 miljoonalla eurolla sekä kiristää liikennepolttoaineverotusta 250 miljoonalla eurolla ensi vuoden elokuusta alkaen.

– Jos on hyvin logistiikkaintensiivinen ala, jossa kustannus ratkaisee paljon, silloin se toki vaikuttaa toisessa vaakakupissa, Urrila toteaa.