Tämä voi olla Airiston Helmen tarkoitus − vastaavia hankintoja Ruotsissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäläisten maakaupat Suomessa ja Ruotsissa ovat asiantuntijan mukaan samankaltaisia.

Ruotsalaisen Venäjä-asiantuntija Jan Leijonhielmin mukaan Ruotsissa on olemassa samansuuntaisia uhkia, joita Airiston Helmen tapaus on osoittanut Suomessa. Ruotsissa olisi Leijonhielmin mukaan syytä kontrolloida venäläisten tekemiä maa- ja kiinteistökauppoja.

Airiston Helmen epäillään olevan rahanpesuyhtiö, jonka tarkoitus on ollut muuttaa ulkomailla rikollisesti hankitut varat lailliseksi suomalaiseksi kiinteistöomaisuudeksi. Poliisi on vakuuttanut jutun oikeudenkäynnin yhteydessä, että tutkittavana on talousrikokset.

Veropetos ei Leijonhielmin mukaan ole hämmästyttävä.

− Tavoite on todennäköisesti, että jännittyneessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa on tukipisteitä, joissa voidaan sotilaallisesti tarkkailla laivaväyliä ja hyökkäyksiä Suomen laivastoa kohtaan. Tämän on myös Suomen media ymmärtänyt, Leijonhielm sanoo Dagens Nyheterin julkaisemassa kirjoituksessaan.

− Suomen suojelupoliisi on aiemmin varoittanut eduskuntaa, että tällaiset operaatiot olisi nähtävä sotilaallisten operaatioiden valmisteluna. Venäjän tiedustelu- ja turvallisuusviranomaiset käyttävät säännöllisesti rikollisverkostoja, hän lisää.

Leijonhielmin mukaan kaava vaikuttaa samalta kuin kylmän sodan aikana Ruotsiin kohdistuneet venäläistoimet. Agentit mobilisoidaan tarkkailemaan ja raportoimaan muun muassa lentoliikenteen ja tärkeiden viestintäkeskusten toiminnasta.

Hänen mukaansa venäläisten toiminnan samankaltaisuudet Ruotsin saaristossa ja Suomessa ovat rinnasteisia. Tavoitteena on ollut hankkia maaomistuksia strategisilta paikoilta. Leijonhielmin mukaan tarve tehokkaille säädöksille strategisten kohteiden suojelemiseksi on ilmeinen.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo on Leijonhielmin mukaan havainnut viime vuosina, että Venäjän tiedustelutoimintaa on kohdistettu sotilaallisiin kohteisiin, kuten satamiin ja lentokenttiin. Venäjän on hänen mukaansa todettu myös käyvän verkkosodankäyntiä Ruotsia vastaan.

− Selvä johtopäätös on, että Neuvostoliitto suunnitteli hyvin yksityiskohtaisen sotilasoperaation Ruotsia vastaan. Viime vuosina on ollut huolestuttavia merkkejä, että tällainen kuvio alkaa taas näkyä, hän sanoo.

Venäläishankinnat Ruotsissa voivat Leijonhielmin mukaan toki olla sattumaa.

− Mutta paljon on puhuttu siitä, että Säpon pitäisi kartoittaa kokonaiskuvaa. Tai onko se jo tapahtunut? Hän kysyy.