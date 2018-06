Tämä viesti aloittaisi maailmanlopun – USA:n ydinaseharjoitus jäi nauhalle

Yhdysvaltojen ilmavoimien strategiset B-52 ja B-2-pommikoneet nousivat keskiviikon ja torstain välisenä yönä samanaikaisesti taivaalle Yhdysvaltojen itä- ja länsirannikoilla. Pommittajia tukemassa oli E-6B-komentokoneita. Niitä kutsutaan myös ”tuomiopäivän koneiksi”. Sitä Yhdysvaltojen taivaalla myös harjoiteltiin.

Kyse oli Yhdysvaltojen ilmavoimien ydinsotaharjoituksesta. Eräs radioamatööri sai tallennettua sen aikana myös synkän osuvaa DOOM 61 -tunnusta (suom. turmio) käyttäneen B-52-pommittajan lukeman EAM -viestin (emergency action message).

Harjoituksesta uutisoivan War Zonen mukaan tällainen viesti kuultaisiin ”juuri ennen kuin B-52 aloittaa maailmanlopun”. Viestin voi kuunnella tämän linkin takaa. Sitä aletaan lukea kohdasta 0.22. Yksittäinen B-52-pommikone kykenee laukaisemaan peräti 20 ydinkärjellä varustettua AGM-86B-risteilyohjusta.

EAM-viestit ovat Yhdysvaltojen ydinasejoukkojen komentojärjestelmän kulmakivi. Joukkoja ohjataan viesteillä suorittamaan ennalta suunniteltuja suuria ja rajoitetumpia iskuvaihtoehtoja.

USAF B-52H DOOM61 departed Barksdale at approx 0100z – Global Power mission. Present position over the East Pacific FL280 pic.twitter.com/TDjocTkV16

DOOM62 is holding over Oregon just north of Eugene awaiting DOOM61 to join up for the return to Barksdale pic.twitter.com/bcmktUtlQX

