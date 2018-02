Tämä venäläiskaupunki on ”vaikea paikka” Vladimir Putinille

Mielipidetiedustelut povaavat presidentti Vladimir Putinille murskavoittoa huhtikuun presidentinvaaleissa, mutta kaikkialla Venäjällä suosioluvut eivät ole yhtä suotuisia istuvalle presidentille.

Uutiskanava CNN vieraili siperialaisessa yliopistokaupunki Novosibirskissa, jota kuvaillaan Venäjän opposition pääkaupungiksi.

– Novosibirsk on oppositiokaupunki. Täällä on paljon nuoria ihmisiä, jotka viettävät aikaansa internetissä, seuraavat Navalnya sekä osallistuvat laajasti mielenosoituksiin, CNN:n haastattelema 19-vuotias venäläisnainen kertoo.

Novosibirsk on tunnettu siitä, että sen asukkaat osallistuvat ahkerasti Putinin arkkivihollisena ja Venäjän opposition kärkihahmona pidetyn Aleksei Navalnyn järjestämiin mielenosoituksiin.

– Novosibirsk on vaikea paikka Putinille. Se on Siperiaan karkotettujen ihmisten kaupunki, jonka asukkaat ovat aina ajatelleet eri tavalla kuin valtaapitävät auktoriteetit. Näin on ollut jopa 50-100 vuotta. Tämä on melko vapaa kaupunki, jossa on akateeminen kampus luo perustaa demokratialle. Täällä ei ole helppoa hänelle (Putinille), Navalny-liikkeen Novosbirskin toimiston johtaja Andrei Gladchenko kertoo.

Navalnyn ehdokkuus presidentinvaaleissa estettiin taannoin, sillä hänet on tuomittu kavalluksesta. Oppositiojohtajan tuomiota on pidetty poliittisesti motivoituneeksi.

Navalny on kehottanut venäläisiä boikotoimaan presidentinvaaleja. Novosibirskissa vaaliuurnille ei odoteta tungosta muutenkaan.

– Useimmat ihmiset ajattelevat, että valinta on tehty jo kauan aikaa sitten. Näin ollen monet eivät halua mennä lainkaan äänestämään, uutiskanavalle kerrotaan.