Tämä vaalitulos merkitsisi USA:ssa radikaalia muutosta

Lähitulevaisuus riippuu presidentinvaalia enemmän senaatin ja edustajainhuoneen vaaleista.

Yhdysvaltain tämänpäiväisissä vaaleissa ei valita vain presidenttiä seuraavaksi neljäksi vuodeksi, vaan myös koko liittovaltion edustajainhuone ja kolmasosa senaatista – sekä 11 osavaltion kuvernöörit ja miltei kaikkien osavaltioiden parlamentit ja muut viranhaltijat.

Lisäksi järjestetään yhteensä 120 osavaltiotason kansanäänestystä muun muassa veroista, abortin rajoittamisesta, aseenkanto-oikeuden laajentamisesta ja marijuanan käytön laillistamisesta.

Edustajainhuoneen ja senaatin vaalit ovat näistä monista koitoksista tärkeimmät, monessa mielessä ainakin yhtä tärkeät kuin presidentinvaalit. Voittaa itse presidentinvaalit sitten Donald Trump tai Joe Biden, valittu presidentti ei voi toteuttaa vaaleissa lupaamastaan kuin murto-osan, ellei hänen puolueellaan ole myös kongressin molempien kamarin hallintaa.

Senaatin hallinta auttaisi ulkopolitiikkaan ja virkanimityksiin liittyvissä asioissa, mutta budjettiasioissa edustajainhuoneen enemmistö olisi ensiarvoisen tärkeää. Kaikkien liittovaltion rahankäyttöön liittyvien lakiesitysten on nimittäin lähdettävä käsittelyyn edustajainhuoneesta siinä missä nimitysasiat ja kansainväliset sopimukset on aina hyväksyttävä senaatissa.

Jos valta kongressissa ja Valkoisessa talossa jatkuu kahden pääpuolueen kesken jaettuna kuten viimeiset kaksi vuotta (ja pääosan Barack Obaman valtakaudesta), odotettavissa on lainsäädännöllistä lamautumista ja poliittista umpikujaa. Presidentti voi kyllä osin hallita asetuksien ja presidentin määräyksien kautta, mutta niillä tehtävä muutos on väistämättä väliaikaista, perustuslaillisesti kyseenalaista ja varmasti vastapuolen oikeuslaitoksessa haastamaa.

Mikäli Trump voittaa itselleen toisen kauden mutta edustajainhuone säilyy demokraateilla, odotettavissa on myös lakkaamaton sarja Trumpin toiminnan tutkimisia. Hyvin todennäköisesti Trump joutuu uudelleen valtakunnanoikeuteen. Jos demokraatit saavat myös senaatin enemmistön, mahdollinen uusi valtakunnanoikeus voi myös hyvin koitua Trumpin kohtaloksi.

Jos taas Trump voittaa ja republikaaneilla säilyy senaatin enemmistö, jatkuu viimeiset kaksi vuotta vallinnut tilanne jokseenkin sellaisenaan. Vain voittamalla sekä Valkoisen talon että kongressin molempien kamarien hallinnan voisi Trump toteuttaa vaalilupauksensa.

Vain tässä tapauksessa olisi tulossa tulo- ja yritysverojen tuntuvaa alentamista, jatkoa elinkeinoelämän deregulaatiolle ja täystyöllisyyden etsintää, uskonnonvapauden määrätietoista suojelua ja maahanmuuttopolitiikan kokonaisvaltaista uudistamista.

Jos sen sijaan Joe Biden voittaa presidentinvaalit ja demokraatit saavat ylivallan kongressissa, todellista ja radikaalia muutosta on luvassa. Silloin toteutuvat demokraattien vaaliohjelman lupaukset seitsemän biljoonaa dollaria maksavista uusista etuisuus- ja tukiohjelmista, veronkorotuksista, valtiollisista terveydenhuolto-ohjelmista, rajoittamattoman aborttioikeuden säätämisestä ja seksuaalisten vähemmistöjen suojelusta uskonnolliselta ”vihapuheelta”, yli 700 prosentin lisäys pakolaisten määrään sekä Yhdysvaltain paluu Pariisin ilmastosopimukseen.

Mitä presidentinvaaleissa tapahtuukin, kaikkien kyselytutkimusten mukaan demokraattien voitto ainakin edustajainhuoneen vaaleissa on hyvin todennäköistä. Mahdollisesti he saavat enemmistön myös senaatissa.

Economist/YouGovin uusin niin sanottu generic congressional ballot ennustaa heille voittoa luvuin 52-42 prosenttia, USA Today/Suffolkin kysely luvuin 49-39 prosenttia ja NBC News/Wall Street Journalin uusin kysely luvuin 48-43 prosenttia. Kussakin kyselyssä demokraattien etu on selvästi suurempi kuin kyselyiden virhemarginaali.

Republikaanien näkymät ovat erityisen hankalia senaatissa. Siellä he puolustavat nykyistä enemmistöään harvinaisen epäsuotuisista asetelmista, sillä heidän nyt hallitsemistaan 53:sta paikasta peräti 23 on katkolla, mutta demokraattien hallitsemista paikoista vain 12. Ainakin seitsemän republikaanisenaattorin jatkokausi on vakavasti uhattuna, kun demokraattien enemmistöasemaan riittäisi kolmen lisäpaikkaa.

Yhdysvaltain lähitulevaisuus riippuu siis presidentinvaaleja enemmän siitä, miten senaatin ja edustajainhuoneen vaaleissa tänään käy. Nämä vaalit voivat mahdollistaa jyrkän käännöksen vasemmalle, tuottaa nykyiselle poliittiselle umpikujalle jatkoa tai ohjata Yhdysvallat entistäkin selvemmin oikealle.