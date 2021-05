Tämä uusi testi kertoo, miten hyvin voit työssä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaisia pyritään herättämään huoleen työhyvinvoinnistaan.

Ilmaisen nettitestin kysymyksissä hyvinvointia tarkastellaan kuudesta näkökulmasta, jotka ovat työuupumus, työn imu, työriippuvuus, tyytyväisyys työhön, työkyky ja työssä tylsistyminen.

Testiin pääsee tästä.

Vastaamalla työntekijä saa tilannekuvan omasta työhyvinvoinnistaan, kertoo TTL:n tuotepäällikkö Nina Panganniemi. Testin tehnyt saa vinkkejä siihen, miten toimia tilanteensa parantamiseksi.

– Testiin on koottu parhaat palat kaikesta siitä tutkimustiedosta, mitä meille on Työterveyslaitoksessa kertynyt työhyvinvoinnista ja työkyvyn tukemisesta. Mielenterveys on työelämässä voimavara, jonka vahvistamiseen tarvitaan meitä kaikkia, sanoo Työterveyslaitoksen tutkija Anniina Virtanen.

TTL kannustaa työyhteisöjä käymään keskustelua testitulosten pohjalta. Testin tiedot eivät välity eteenpäin työnantajalle tai työterveyshuoltoon.