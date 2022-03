Tämä unohtui Venäjän armeijasta – tutkija kertoo, miten hyökkäystä voi sabotoida

Venäjän sotaponnisteluja Ukrainassa voi sabotoida monella eri keinolla, toteaa The Wilson Center -ajatushautomon tutkija Kamil Galeev.

Hän korostaa, että Venäjän asevoimilla on pulaa nuorista värväyskelpoisista miehistä.

– Se on erittäin aliarvostettu tosiasia. Monet väittävät, että kasvavan väestön (Afrikka, Lähi-itä) demografiset paineet lisäävät sodan/vallankumouksen riskiä. Mutta Venäjällä ei ole tätä painetta, Galeev tviittaa.

Hänen mukaansa Venäjän väestö vähenee ja vanhenee nopeasti.

Galeev kiinnittää huomiota myös Venäjän asevoimien koostumukseen.

– Suurin osa sotilaista on joko nykyisiä tai entisiä varusmiehiä. He ovat nuoria ja yleensä vähäosaisia miehiä pikkukaupungeista. Rikkaammat, etuoikeutetuimmat pystyvät välttämään värväyksen.

– Ne varusmiehet, jotka eivät tiedä oikeuksistaan, taivutetaan, painostetaan tai vain pakotetaan allekirjoittamaan sopimus ja ryhtymään ammattisotilaiksi (sopimussotilaiksi).

Venäjän asevoimia tarkasteltaessa pitää Galeevin mukaan ottaa huomioon myös etninen ulottuvuus.

– Kun etniset venäläiset vähenevät nopeasti, vähemmistöt tarjoavat suhteettoman suuren osuuden nuorista värväyskelpoisista miehistä.

– Dagestanin, Ingushian ja Kabardian varusmiehet menevät Venäjän armeijaan ja muodostavat sen kasvavan osan.

Tshetshenia on eri asia, ja sen joukot eivät kuulu Venäjän armeijaan. Tshetsheenivarusmiehet menevät omiin rykmentteihinsä.

– Venäjän armeijasta on nopeasti tulossa vähemmistöjen armeija, Galeev toteaa.

Hänen mukaansa Venäjä on matalan syntyvyyden maa, joka vahingossa aloitti suuren sodan.

– Se ei suunnitellut sotaa, se suunnitteli mukavan ja helpon miehitysoperaation. Suurin osa Venäjän varhaisista tappioista selittyy sillä, että venäläiset kolonnat yksinkertaisesti saapuivat kaupunkeihin ja ne tuhottiin välittömästi.

Kamil Galeevin mielestä Ukrainassa taisteleville venäläisille sotilaille voitaisiin avata niin sanottu vihreä käytävä.

– Monet venäläissotilaat etsivät aktiivisesti ulospääsyä, mutta he eivät halua joutua ukrainalaiseen vankilaan, jos he vain antautuvat. Siksi voitaisiin avata käytävä ulkomaille, mihin tahansa lämpimään maahan.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi Turkin ja Egyptin matkailualat kärsivät nyt venäläisten matkailijoiden puutteesta.

– Nyt voitaisiin vuokrata halpoja hotelleja. Antautuvat sotilaat voitaisiin lähettää näihin kohteisiin sodan loppuun asti. Sitten näistä sotilaista voitaisiin ottaa kuvia ja jakaa niitä sosiaalisessa mediassa.

– Sillä olisi valtava vaikutus joukkojen moraaliin.

Galeevin mukaan venäläissotilaille voitaisiin lisäksi tarjota kohtuullinen korvaus vastineeksi kaluston ja ajoneuvojen sabotoimisesta.

– Jos vain kaksi prosenttia kokonaisvahvuudesta saataisiin houkuteltua sabotaasitoimiin, se aiheuttaisi suurta vahinkoa.

– Sotilaille maksaminen Venäjän armeijan tuhoamisesta on kustannustehokasta. He osaavat tehdä sen. He ovat myös köyhiä ja arvostavat rahaa. Lisäksi monilla heistä on erittäin alhainen motivaatio.

How to sabotage Russian war efforts?

There are ways to sabotage Russian war capacities by focusing on its three major bottlenecks: demographic, economic & institutional. Let's start with demography. Russian started this war suffering from the shortage of young draftable males🧵 pic.twitter.com/p8gqhpJZDB

— Kamil Galeev (@kamilkazani) March 17, 2022