Tämä twiitti toi oudon kiellon Hollywood-tähdelle – ”tuhoaa maan”

James Woodsin twiitti ’liberaalista hulluudesta’ johti anonyymiin valitukseen.

Elokuvaurastaan tunnettu konservatiivi Hollywood-näyttelijä James Woods twiittasi oheisen twiitin heinäkuussa. Sen kuvassa on kolme nuorta miestä ja kuvan mainostekstin mukaan he kampanjoivat #NoMenMidterm-tunnuksella miehiä jättämään äänestämättä, jotta naisten antamat äänet tulisivat tärkeämpään rooliin.

– Aika pelottavaa, että on etäinen mahdollisuus siihen, että tämä on todellinen (mainos). Ei todennäköistä, mutta tänä päivänä ja täydellisen liberaalin hulluuden aikana se on ainakin mahdollista…, James Woods kirjoitti.

Twitter on nyt estänyt Woodsin pääsyn hänen tilleen. Woods sai twitter-supportilta seuraavan ilmoituksen:

– Hei, olemme vastaaonottaneet raportin yhdestä twiitistäsi, joka sisältää tekstiä ja kuvia joilla on mahdollista harhaanjohtavasti vaikuttaa vaaliin. Voidaksesi käyttää tiliäsi jälleen sinun pitää kirjautua sisään ja poistaa twiitti: (linkki). Kiitos, Twitter

Woodsin twitter-tili on siis yhä olemassa, mutta hän ei pääse käyttämään sitä.

Viikonvaihteessa James Woods lähetti asiasta sähköpostin ystävilleen.

– Minua surettaa, etteivät useammat ihmiset voi olla kuten me – poliittisesti monimuotoisia, silti ystäviä ja toisten uskomusten ja näkemysten puolustajia. Minulle se on sitä mistä Amerikassa on pohjimmiltaan kysymys. …Niinpä 1.7 miljoonaa seuraajaani eivät voi enää kuulla näkemyksiäni. Konservatiivien saartaminen jatkuu hellittämättömänä sosiaalisessa mediassa (ja kyllä, siksi että postasin sarkastisen huomion demokraateista), James Woods kirjoitti.

– Hyvä uutinen käsittääkseni on että liberaalit (Twitterin toimitusjohtaja Jack Dorsey on ujostelematon liberaali) ovat nyt lähempänä nirvanaansa maailmasta vailla arvostelua tai oppositiota. Huono uutinen on, että he ovat vääjäämättä seuraavat.

Woodsin mukaan ”tämä vapaan puheoikeuden kuonokoppa on syöpä, joka saadessaan levitä tuhoaa koko maan ja kaiken minkä puolesta se on”.

For those asking, Jimmy sent out this email to his friends today. He hasn’t made any press statements, this expresses his feelings on the matter. #FreeJamesWoods @RealJamesWoods pic.twitter.com/6y1kvKhgVX — Sara Miller (@Millerita) September 23, 2018