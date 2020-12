Tämä todistus annetaan rokotteen ottaneille

Britanniassa valmistaudutaan laajamittaisten koronavirusrokotusten aloittamiseen 50 eri sairaalapisteessä tiistaina.

Maan hallituksen mukaan asevoimien henkilökuntaa voidaan lähettää logistiikan tueksi, jos Brexitiin liittyvät viivästykset uhkaavat Pfizerin ja BioNTech -yhtiöiden kehittämän tuotteen kuljetuksia. Britanniaan toimitetaan kuluvan viikon aikana noin 800 000 rokoteannosta.

BBC:n mukaan koronarokotteen antaminen kaikille riskiryhmille tulee kestämään vielä kuukausia. Ensimmäisenä ovat vuorossa hoivakotien asukkaat ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Terveydenhuoltojärjestelmä NHS jakaa kaikille Covid-19-rokotteen ottaneille todistukset, joita kehotetaan pitämään aina mukana lompakossa tai käsilaukussa.

Ministeri James Cleverly kiisti maanantaina epäilyt, joiden mukaan todistuksia tarkastettaisiin jatkossa ennen pääsyä baareihin, ravintoloihin tai urheilutapahtumiin. Osa konservatiivipuolueen poliitikoista on vaatinut pääministeri Boris Johnsonia varmistamaan asian lainsäädännöllä.

Entisen ministeri David Jonesin mukaan todistuksen näyttämisen tulisi aina olla vapaaehtoista.

– Mielestäni ihmisten tulisi ottaa rokote, mutta päätöksen taustalla ei pitäisi olla halu päästä ravintolaan tai teatteriin. Tällainen vaara sisältyy tämänkaltaiseen järjestelyyn. Ihmisten pääsy voidaan estää moniin paikkoihin, jos heillä ei ole mukanaan rokotustodistusta, Jones sanoo Daily Mail -lehdelle.

Arvostelijat ovat huomauttaneet, että paperinen todistus olisi todennäköisesti helppo väärentää.

All parts of the UK now have a supply of the #COVID19 vaccine.

The vaccine will be available for free and be managed by the health services in each nation.

We are working with each nation to ensure an aligned approach to deployment.@UKGovScotland |@UKGovWales | @healthdpt pic.twitter.com/vpUY99avOf

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) December 6, 2020