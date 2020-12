Tämä todistus annetaan koronarokotteesta

Yhdysvaltain puolustusministeriö on julkaissut ensimmäiset kuvat koronarokotepakkauksista, joita jaetaan lähiaikoina terveydenhuollon henkilökunnalle rokotekeskuksiin.

Kaikille rokotteen ottaneille annetaan todisteeksi tautikeskus CDC:n lappu, johon merkitään molempien rokotekertojen ajankohta.

Henkilö voi antaa halutessaan puhelinnumeronsa, jolloin hänelle lähetetään muistutusviesti toisen annoksen ajankohdasta. Jokainen rokotuskerta kirjataan CDC:n tietokantaan.

– Kaikki saavat lompakkoon mahtuvan kortin, josta näkee annetun rokotteen ja seuraavan rokotuskerran. Ajatuksena on tehdä asia mahdollisimman yksinkertaiseksi ja helpoksi, Immunization Action Coalition -järjestön varajohtaja Kelly Moore sanoo CNN:lle.

Koronarokotteen kehittämistä koordinoinut Warp Speed -operaatio on tuottanut noin sata miljoonaa rokotepakkausta, jotka jaetaan rokotteen käyttöluvan jälkeen. Operaatiota johtavan kenraali Gustave Pernan mukaan pakkauksissa on rokotetodistuksen lisäksi maskin ja neulojen kaltaisia tarvikkeita.

Yhdysvaltain lääkevirasto FDA:n arvioidaan antavan Pfizerin ja Modernan rokotteille hätäkäyttöluvan joulukuun 10. ja 17. päivän tienoilla. Ensimmäiset toimitukset voitaisiin tehdä joulukuun 15. ja 22. päivänä.

Tavoitteena on rokottaa noin sata miljoonaa amerikkalaista helmikuuhun mennessä.

Here’s the card you’ll get when you eventually get the Covid-19 vaccine.

Everyone will get a card "they can put in their wallet that will tell them what they had and when their next dose is due," says Dr. Kelly Moore of the Immunization Action Coalition. https://t.co/pLj8YnH02T pic.twitter.com/66CIDc246T

— CNN (@CNN) December 3, 2020