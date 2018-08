Tämä tietovisa muuttaa käsityksiäsi maailmasta

Maapallolla kaikki menee aina vain huonommin, vai mitä?

Otava julkaisee ensi viikolla suomeksi ruotsalaislääkäri Hans Roslingin teoksen Faktojen maailma (Factfulness). Kirja on helppolukuinen tietopaketti maailmastame, jossa asiat ovat yhä paremmin, mutta jota ei usein huomata tai haluta huomata.

Verkkouutiset käänsi viime vuonna edesmenneen Hans Roslingin kirjasta siihen kuuluvan tietokilpailun. Yritä itse – miten luulet maapallon asioiden olevan? Oikea rivi löytyy jutun ja twiittien alapuolelta.

Roslingin mukaan olet hyvässä seurassa, jos testi menee huonosti. Hän kertoi kysyneensä satoja vastaavia kysymyksiä tuhansilta ihmisiltä ympäri maailmaa, ja useimmat ovat pärjänneet tosi huonosti. Hänen mukaansa esimerkiksi Suomessa vain 17 prosenttia tietää oikean vastauksen kolmanteen kysymykseen äärimmäisestä köyhyydestä.

1. Kuinka suuri osa tytöistä käy tänään maailman kaikissa pienen tulotason maissa peruskoulun?

A. 20 prosenttia

B. 40 prosenttia

C. 60 prosenttia

2. Missä asuu enemmistö maailman väestöstä?

A. Pienen tulotason maissa

B. Keskitulotason maissa

C. Korkean tulotason maissa

3. Viimeisen 20 vuoden aikana on niiden ihmisten osuus jotka elävät maailmassa äärimmäisessä köyhyydessä…?

A. Lähes kaksinkertaistunut

B. Pysynyt suurin piirtein samana

C. Lähes puolittunut

4. Mikä on keskimäärin maailman väestön elinajanodote?

A. 50 vuotta

B. 60 vuotta

C. 70 vuotta

5. Tänään maailmassa on kaksi miljardia 0-15-vuotiasta lasta. Kuinka monta lasta tulee YK:n mukaan olemaan vuonna 2100?

A. Neljä miljardia

B. Kolme miljardia

C. Kaksi miljardia

6. YK ennustaa, että vuonna 2100 maailman väestö on lisääntynyt neljällä miljardilla ihmisellä. Mikä tähän on pääsyynä?

A. Tulee olemaan enemmän lapsia (alle 15-vuotiaita)

B. Tulee olemaan enemmän aikuisia (15-74-vuotiaita)

C. Tulee olemaan enemmän vanhoja ihmisiä (yli 75-vuotiaita)

7. Miten viimeisen sadan vuoden aikana ovat muuttuneet luonnonkatastrofien kuolleisuusluvut?

A. Enemmän kuin kaksinkertaistuneet

B. Pysyneet suurin piirtein samana

C. Vähentyneet alle puoleen

8. Kuinka moni maailman lapsista on yhden vuoden ikäisenä rokotettu jotain sairautta vastaan?`

A. 20 prosenttia

B. 50 prosenttia

C. 80 prosenttia

9. 30-vuotiaat miehet ovat maailman mitassa katsoen käyneet keskimäärin 10 vuotta koulua. Miten pitkään samanikäiset naiset ovat käyneet koulua?

A. Yhdeksän vuotta

B. Kuusi vuotta

C. Kolme vuotta

10. Tiikeri, jättipanda ja musta sarvikuono listattiin 1996 uhanalaisiksi lajeiksi. Entä sen jälkeen, onko jokin näistä lajeista tullut vakavammin uhatuksi?

A. Kaksi niistä

B. Yksi niistä

C. Ei yhtään niistä

11. Miten moni ihminen maailmassa on jonkinlaisen sähkönsaannin piirissä?

A. 20 prosenttia

B. 50 prosenttia

C. 80 prosenttia

12. Ilmastoasiantuntijat ennustavat että seuraavan sadan vuoden aikana maailman keskilämpötila

A. Lämpenee

B. Pysyy samana

C. Kylmenee

Hans Rosling’s Factfulness. Bill Gates Says This Book Is 'One of the Most Important' He's Ever Read https://t.co/a7SarZVt5K — mihai martoiu ticu (@martoiu) July 30, 2018

Oikea rivi: 1 C, 2 B, 3 C, 4 C, 5 C, 6 B, 7 C, 8 C, 9 A, 10 C, 11 C, 12 A